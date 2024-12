Hyatt stellt seine ambitionierte Wachstumsstrategie in den Luxus- und Lifestyle-Segmenten vor stärker fokussierte Markenportfolios sollen das volle Potenzial der einzelnen Marken erschließen

Die Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) präsentierte heute bei der weltweit führenden Luxustouristik-Messe ILTM Cannes eine beeindruckende Pipeline von über 50 Luxus- und Lifestyle-Hotels, die bis 2026 weltweit eröffnet werden sollen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241204761326/de/

Park Hyatt London River Thames (Photo: Business Wire)

Die Nachfrage nach Luxusreisen schnellte 2023 in die Höhe und steigt seitdem weiter an. Laut Savills wird der Bestand an Luxushotels in Europa bis 2028 um 52,8 wachsen ein Beweis für das starke Vertrauen der Investoren in das langfristige Wachstumspotenzial des Segments. Da 70 der weltweiten Hyatt-Hotelzimmer als Luxus- und Premiumkategorie eingestuft sind und Hyatt sein Portfolio in den vergangenen drei Jahren um beachtliche 28 Luxushotels und -resorts erweitert hat, wodurch die Anzahl der Luxuszimmer seit 2017 verdoppelt wurde, ist Hyatt perfekt aufgestellt, um diese Chance sowohl weltweit als auch auf dem wichtigen Wachstumsmarkt Europa nutzen zu können.

Auch das Segment der Lifestyle-Hotels floriert und wird von erlebnisorientierten Angeboten getragen, die eine neue Generationen von Reisenden ansprechen. In diesem Segment hat Hyatt eine beeindruckende Präsenz aufgebaut: Die Anzahl der Lifestyle-Hotelzimmer hat sich seit 2017 verfünffacht, und allein im Jahr 2024 wurden 28 Lifestyle-Hotels eröffnet. Verstärkt wurde diese Marktführerschaft durch die kürzliche Übernahme der Marken und der meisten Tochtergesellschaften des Lifestyle-Hotel-Pioniers Standard International sowie durch die Gründung einer neuen eigenen Lifestyle-Gruppe für Hyatt. Diese Gruppe wird in New York ansässig sein und weitere Niederlassungen in Austin und Bangkok einrichten. Die Leitung übernimmt Amar Lalvani, President und Creative Director sowie ehemaliger Executive Chairman bei Standard International.

Zur beeindruckenden Pipeline von über 50 Luxus- und Lifestyle-Hotels, die bis 2026 weltweit eröffnet werden sollen, gehören auch mit Spannung erwartete Premieren wie die des Miraval the Red Sea, die für Ende 2025 geplant ist. Dieses Projekt, das internationale Markendebüt von Miraval, wird als Zufluchtsort für Luxus-Wellness-Liebhaber und Abenteurer dienen und neben transformativen Wellness-Erlebnissen eine der größten Spas am Roten Meer bieten.

Zu den weiteren hochkarätigen Hyatt-Eröffnungen im Luxus- und Lifestyle-Segment, die in den nächsten zwei Jahren anstehen, gehören das Park Hyatt Kuala Lumpur und das Park Hyatt Johannesburg sowie die sehnlichst erwarteten Hotels Andaz Miami Beach und Andaz Gold Coast. Diese Projekte orientieren sich an den hohen Standards, die mit den jüngsten Hyatt-Eröffnungen in den Segmenten Luxus und Lifestyle gesetzt wurden, darunter das Park Hyatt London River Thames, das Alila Shanghai als erstes urbanes Alila-Hotel im Resort-Stil in der Region Großchina, das The Standard, Singapur, und das The StandardX, Bangkok.

"Bei der ILTM dem wichtigsten Event für die Luxushotel-Branche, gibt es in diesem Jahr viel zu feiern. 2024 war ein starkes Jahr für die Region Europa, Afrika und Naher Osten. Die Luxus- und Lifestyle-Segmente waren die treibenden Kräfte hinter diesem Erfolg. Dies zeigt sich in der außergewöhnlichen Performance unserer Hotels und der Begeisterung für Neueröffnungen wie dem Park Hyatt London River Thames und dem Park Hyatt Marrakech", berichtet Javier Águila, Group President, EAME, Hyatt. "Unsere Zukunft sieht in diesen begehrten Segmenten dank der jüngsten Übernahmen von Mr Mrs Smith und Standard International sowie unserer Anstrengungen für den Aufbau spezialisierter Teams und die Nutzung qualifizierter Talente zur Verbesserung unserer Luxus- und Lifestyle-Angebote rosiger aus als je zuvor."

Evolutionäre Markenarchitektur

Seit Jahrzehnten folgt das Wachstum von Hyatt einem durchdachten Ansatz, der auf der strategischen Expansion unserer Marken in beliebten Reisezielen und dynamischen neuen Märkten mit einem kuratierten Portfolio an Lifestyle- und Luxusimmobilien beruht. Mit einer etablierten Kollektion von 256 Luxus- und Lifestyle-Hotels und -Resorts in 45 Ländern weltweit davon 58 in EAME ist Hyatt branchenführend in der Konzeption gehobener Erlebnisse für seine Gäste.

Um die nächste Etappe dieses geplanten Wachstums zu erreichen, lanciert Hyatt spezifische Portfolios, die eine stärkere Fokussierung und Differenzierung ermöglichen und das Potenzial jeder einzelnen Marke maximieren können:

Das Luxury-Portfolio bietet die edelsten Orte für die höchsten Ansprüche, zusammen mit einem beispiellosen Service, unübertroffenen Annehmlichkeiten und erstklassigem Design. Diese ultraluxuriösen Refugien wenden sich an Luxusliebhaber, die das Seltene und sorgfältig Kuratierte zu schätzen wissen, und umfassen Marken wie Park Hyatt, Alila oder Miraval.

Das Lifestyle-Portfolio ist ein Angebot für Gäste und Besucher, für die Kultur immer im Mittelpunkt steht ganz gleich, wo sie sich befinden. Diese angesagten Hotels, zu denen Marken wie Andaz, Thompson Hotels und die neu erworbenen Marken von Standard International The Standard und Bunkhouse gehören, bieten ein unverwechselbares Design, Restaurants und kulturelle Programme, die Gäste und Besucher in eine andere Welt entführen.

"Es ist großartig, dieses Jahr wieder auf der ILTM in Cannes zu sein und die Highlights aus dem Luxusreise-Sektor zu feiern. Ich freue mich besonders darauf, Hyatts erweitertes Markenportfolio vorzustellen, das unsere Marken präsentiert und noch besser auf die Vorlieben und Reisegewohnheiten der Gäste abgestimmt ist", kommentiert Crystal Vinisse Thomas, Vice President und Global Brand Leader, Lifestyle and Luxury Brands, Hyatt. "Es ist für uns keine Selbstverständlichkeit, dass wir die Marke der Wahl für anspruchsvolle Reisende sind. Dieses Vertrauen spornt uns an, kontinuierlich neue und innovative Wege zu erkunden, um einzigartige Erlebnisse zu bieten, die die Erwartungen unserer Gäste übertreffen. Es ist unser Ziel, unvergessliche Reisemomente zu schaffen, damit unsere Gäste nicht nur wiederkommen, sondern auch weiterhin darauf vertrauen, dass sie bei Hyatt immer ein Höchstmaß an Gastfreundschaft erwarten können."

Vollständige Liste der Neueröffnungen in den Segmenten Luxus und Lifestyle in den nächsten zwei Jahren:

Park Hyatt

Park Hyatt Los Cabos at Cabo del Sol (2025)

Park Hyatt Kuala Lumpur (2025)

Park Hyatt Johannesburg (2025)

Park Hyatt Phu Quoc (2025)

Park Hyatt Taipei (2025)

Park Hyatt Cancun (2026)

Park Hyatt Mexico City (2026)

Miraval

Miraval, The Red Sea (2025)

Alila

Alila Dongao Island (2025)

Andaz

Andaz Doha (2025)

Andaz Miami Beach (2025)

Andaz Lisbon (2025)

Andaz One Bangkok (2025)

Andaz Gold Coast (2025)

Andaz Turks Caicos at Grace Bay (2026)

Thompson Hotels

Thompson Miami Beach (2025)

Thompson Shanghai (2025)

Thompson Monterrey (2026)

Dream Hotels

Dream Valle de Guadalupe (July 2025)

The Unbound Collection by Hyatt

Noor-Us-Sabah Palace (2025)

Hotel La Compañia del Valle (2025)

Keraton at the Plaza (2025)

Inclusive Collection

Breathless Puerto Vallarta Resort Spa (2025)

In dieser Pressemitteilung bezieht sich der Begriff "Hyatt" aus Gründen der Einfachheit auf die Hyatt Hotels Corporation und/oder eines oder mehrere ihrer verbundenen Unternehmen.

Über die Hyatt Hotels Corporation

Die Hyatt Hotels Corporation mit Hauptsitz in Chicago ist ein führendes globales Hotelunternehmen mit dem Ziel, für Menschen da zu sein, damit sie ihr Bestes geben können. Zum 30. September 2024 umfasste das Portfolio des Unternehmens mehr als 1.350 Hotels und All-inclusive-Anlagen in 79 Ländern auf sechs Kontinenten. Das Angebot des Unternehmens umfasst Marken der Timeless Collection, darunter Park Hyatt®, Grand Hyatt®, Hyatt Regency®, Hyatt®, Hyatt Vacation Club®, Hyatt Place®, Hyatt House®, Hyatt Studiosund UrCove; die Boundless Collection, einschließlich Miraval®, Alila®, Andaz®, Thompson Hotels®, Dream® Hotels, Hyatt Centric®und Caption by Hyatt®; die Independent Collection mit The Unbound Collection by Hyatt®, Destination by Hyatt®und JdV by Hyatt®und die Inclusive Collection, einschließlich Impression by Secrets, Hyatt Ziva®, Hyatt Zilara®, Zoëtry® Wellness Spa Resorts, Secrets® Resorts Spas, Breathless Resorts Spas®, Dreams® Resorts Spas, Hyatt Vivid Hotels Resorts, Alua Hotels Resorts®und Sunscape® Resorts Spas. Tochtergesellschaften des Unternehmens betreiben das Treueprogramm World of Hyatt®, ALG Vacations®, Mr Mrs Smith, Unlimited Vacation Club®, Amstar DMC Destination Management Services und Trisept Solutions® Technology Services. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.hyatt.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen beinhalten Aussagen über unsere Pläne, Strategien, Aussichten, Auslastung, den Betrag, um den das Unternehmen seinen Immobilienbestand reduzieren will, die erwarteten Bruttoeinnahmen aus dem Verkauf dieser Immobilien und den voraussichtlichen Zeitrahmen für diese Veräußerungen von Immobilien, die Anzahl der Immobilien, die wir in Zukunft voraussichtlich eröffnen werden, das Tempo und die Buchungstrends, den erwarteten Zeitpunkt und die Zahlung von Dividenden, die RevPAR-Trends, unsere erwarteten bereinigten Verwaltungs- und Gemeinkosten, unsere erwarteten Investitionsausgaben, unseren erwarteten Nettozuwachs an Zimmern, unseren erwarteten systemweiten RevPAR, unsere erwarteten einmaligen integrationsbedingten Ausgaben, die finanzielle Performance, Aussichten oder zukünftige Ereignisse und schließen bekannte und unbekannte Risiken ein, die schwer vorherzusagen sind. Infolgedessen können unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen an Wörtern wie "können" oder "könnten", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "anstreben", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell", "fortführen", "wahrscheinlich", "werden", "würden" und Variationen dieser Begriffe und ähnlicher Ausdrücke oder der Verneinung dieser Begriffe oder ähnlicher Ausdrücke erkennen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen stützen sich notwendigerweise auf Einschätzungen und Annahmen, die zwar von uns und unserem Management als vernünftig erachtet werden, aber von Natur aus mit Unsicherheiten behaftet sind. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem: allgemeine wirtschaftliche Unsicherheit in wichtigen globalen Märkten und eine Verschlechterung der globalen Wirtschaftslage oder ein geringes Wirtschaftswachstum; die Geschwindigkeit der wirtschaftlichen Erholung nach einem Wirtschaftsabschwung; Engpässe und Unterbrechungen in der globalen Lieferkette, steigende Kosten für baubezogene Arbeitskräfte und Materialien sowie Kostensteigerungen aufgrund von Inflation oder anderen Faktoren, die möglicherweise nicht vollständig durch Umsatzsteigerungen ausgeglichen werden können; Risiken, die die Segmente Luxus-, Resort- und Pauschalunterkünfte betreffen; das Ausgabenniveau in den Segmenten Geschäft, Freizeit und Gruppen sowie das Verbrauchervertrauen; Rückgänge bei der Belegung und der durchschnittlichen Tagesrate; eingeschränkte Sichtbarkeit in Bezug auf zukünftige Buchungen; Verlust von Schlüsselpersonal; nationale und internationale politische und geopolitische Bedingungen, einschließlich politischer oder ziviler Unruhen oder Änderungen der Handelspolitik; Feindseligkeiten oder die Angst vor Feindseligkeiten, einschließlich zukünftiger Terroranschläge, die sich auf den Reiseverkehr auswirken; Unfälle im Zusammenhang mit Reisen; Naturkatastrophen oder von Menschen verursachte Katastrophen wetter- und klimabedingte Ereignisse wie Erdbeben, Tsunamis, Tornados, Hurrikane, Dürren, Überschwemmungen, Waldbrände, Ölteppiche, nukleare Störfälle und weltweite Ausbrüche von Pandemien oder ansteckenden Krankheiten oder die Angst vor solchen Ausbrüchen; unsere Fähigkeit, bestimmte Ergebnisse bei den Betriebsgewinnen von Hotels zu erzielen, bei denen Leistungstests oder Garantien zugunsten unserer Drittbesitzer bestehen; die Auswirkungen von Hotelrenovierungen und -sanierungen; Risiken im Zusammenhang mit unseren Kapitalallokationsplänen, Aktienrückkaufprogrammen und Dividendenzahlungen, einschließlich einer Reduzierung, Einstellung oder Aussetzung von Rückkaufaktivitäten oder Dividendenzahlungen; die saisonale und zyklische Natur der Immobilien- und Gastgewerbebranche; Änderungen der Vertriebsvereinbarungen, z. B. durch Internet-Reisevermittler; Änderungen der Geschmäcker und Vorlieben unserer Kunden; Beziehungen zu Kollegen und Gewerkschaften und Änderungen im Arbeitsrecht; die finanzielle Lage von und unsere Beziehungen zu Drittbesitzern, Franchisenehmern und Partnern im Gastgewerbe; die mögliche Unfähigkeit von Drittbesitzern, Franchisenehmern oder Entwicklungspartnern, auf das notwendige Kapital zuzugreifen, um den laufenden Betrieb zu finanzieren oder unsere Wachstumspläne umzusetzen; Risiken im Zusammenhang mit potenziellen Akquisitionen und Veräußerungen und unsere Fähigkeit, abgeschlossene Akquisitionen erfolgreich in bestehende Unternehmen zu integrieren; Scheitern bei der erfolgreichen Durchführung geplanter Transaktionen (einschließlich des Scheiterns bei der Erfüllung von Abschlussbedingungen oder dem Einholen erforderlicher Genehmigungen); unsere Fähigkeit, unsere Strategie zur Erweiterung unseres Management- und Hoteldienstleistungs- und Franchising-Geschäfts erfolgreich umzusetzen und gleichzeitig unseren Immobilienbestand innerhalb der angestrebten Zeiträume und zu den erwarteten Preisen zu reduzieren; unsere Fähigkeit, eine wirksame interne Kontrolle über die Finanzberichterstattung und Offenlegungskontrollen und -verfahren aufrechtzuerhalten; Wertminderung unseres Bestands an Immobilien; unvorhergesehene Kündigungen unserer Management- und Hoteldienstleistungen oder Franchisevereinbarungen; Änderungen im Steuerrecht auf Bundes-, Landes- oder Kommunalebene oder im Ausland; Erhöhungen von Zinssätzen, Löhnen und anderen Betriebskosten; Wechselkursschwankungen oder Währungsumstrukturierungen; Risiken im Zusammenhang mit der Einführung neuer Markenkonzepte, einschließlich der mangelnden Akzeptanz neuer Marken oder Innovationen; allgemeine Volatilität der Kapitalmärkte und unsere Fähigkeit, auf diese Märkte zuzugreifen; Veränderungen im Wettbewerbsumfeld unserer Branche, Branchenkonsolidierung und die Märkte, in denen wir tätig sind; unsere Fähigkeit, das Treueprogramm World of Hyatt und das kostenpflichtige Mitgliedschaftsprogramm Unlimited Vacation Club erfolgreich zu erweitern; Cybervorfälle und IT-Ausfälle; Ergebnisse von Gerichts- oder Verwaltungsverfahren; und Verstöße gegen Vorschriften oder Gesetze im Zusammenhang mit unserem Franchise- und Lizenzgeschäft und unseren internationalen Aktivitäten und andere Risiken, die in den bei der SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens erörtert werden, einschließlich unserer Jahresberichte auf Form 10-K und Quartalsberichte auf Form 10-Q, die bei der SEC erhältlich sind. Alle zukunftsgerichteten Aussagen, die uns oder in unserem Namen handelnden Personen zugeordnet werden können, sind in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch die oben aufgeführten Warnhinweise eingeschränkt. Lesern wird empfohlen, sich nicht in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da diese nur den Informationsstand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung widerspiegeln. Wir übernehmen keinerlei Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um tatsächliche Ergebnisse, neue Informationen oder zukünftige Ereignisse, Änderungen von Annahmen oder Änderungen anderer Faktoren, die sich auf zukunftsgerichtete Aussagen auswirken, zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. In dem Fall, dass wir eine oder mehrere zukunftsgerichtete Aussagen aktualisieren, ist dies nicht als Hinweis darauf zu verstehen, dass wir weitere Aktualisierungen in Bezug auf diese oder andere zukunftsgerichtete Aussagen vornehmen werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241204761326/de/

Contacts:

Patrice Henry

Hyatt

patrice.henry@hyatt.com

Marie Cazaux

Hyatt Westeuropa

marie.cazaux@hyatt.com