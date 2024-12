Dogecoin-Kurs-Prognose: Wie weit kann teuerster Memecoin wirklich noch steigen?

Bisher befindet sich Dogecoin mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 61,73 Mrd. USD noch 30,7 % von seinem Allzeithoch von 89,08 Mrd. USD entfernt. Somit bietet sich noch etwas Steigerungspotenzial. Aber wie entwickelt sich $DOGE dann im sogenannten "unchartered territory"?

Dieser Frage wollen wir in der folgenden Dogecoin-Kurs-Prognose näher auf den Grund gehen, wobei wir auf die jüngsten fundamentalen Entwicklungen, die Zunahme der Assetpreisinflation und einiges mehr Bezug nehmen. Erfahren Sie nun alle weiteren Details in der $DOGE-Prognose.

Wie stark kann Dogecoin im Vergleich zu traditionellen Unternehmen steigen?

Während sich der $DOGE-Kurs noch 42,83 % von seinem Allzeithoch von 0,7376 USD entfernt befindet, sind es bei der Marktkapitalisierung lediglich noch 30,70 %. Denn bei Dogecoin handelt es sich bei Fiatwährungen um einen inflationären Coin, somit werden kontinuierlich weitere erstellt, die den Wert der übrigen $DOGE verwässern.

Zudem wird Dogecoin derzeit mit 61,73 Mrd. USD bewertet, womit er nicht nur der teuerste Memecoin ist, sondern auch noch eine Reihe von führenden DeFi-Diensten und Unternehmen übertrifft. Denn er würde auf Platz 339 der teuersten Konzerne kommen.

Jetzt exklusiven Memecoin-Community beitreten!

Unternehmen nach Marktkapitalisierung | Quelle: CompaniesMarketCap

Mit der aktuellen Marktkapitalisierung wird Dogecoin nur 200 Mio. USD günstiger als die international beliebte Premium-Automarke Mercedes-Benz bewertet, dessen Unternehmen auf 60,75 Mrd. USD kommt.

Aber $DOGE ist auch teurer als das Luxusauto-Unternehmen Porsche mit seinen 56,75 Mrd. USD sowie nur etwas günstiger als Softwaregigant Autodesk mit seiner Marktführer-Software AutoCAD für mit 65,56 Mrd. USD.

Viele dieser Unternehmen haben ein funktionierendes Geschäftsmodell, eine etablierte Kundenbasis und erzielen vorwiegend Gewinne mit ihren Produkten. All dies hat Dogecoin bisher nur in geminderter Form vorzuweisen und kann bei Weitem nicht mit den Angeboten dieser Unternehmen verglichen werden.

Demnach stellt sich die Frage, was die Investoren so Besonderes in dem $DOGE-Coin erkannt haben, was so eine so hohe Bewertung gerechtfertigt.

Geht man von dem Unterhaltungswert aus, so wird Warner Bros. nur mit 25,63 Mrd. USD bewertet, wenn auch Netflix auf 389,43 Mrd. USD und Disney auf 211,86 Mrd. USD kommen. Aber auch im Vergleich dazu können ein paar flache Memes alle paar Tage nicht mit dem Wert dieser Unternehmen mithalten.

Jetzt Wall Street Pepe entdecken!

Kann Dogecoin mit Hinblick auf den Web3-Markt stärker steigen?

Ebenso ist die Bewertung von Dogecoin im Vergleich zu anderen Assets auf dem Kryptomarkt hoch. Mit Bitcoin, Ethereum, Solana und BNB braucht man $DOGE gar nicht erst in eine Kategorie zu stecken.

Aber auch mit Cardano und dessen 40,63 Mrd. USD verglichen, wirkt Dogecoin mit einer rund 50 % höheren Bewertung vollkommen uninteressant. Denn die Doginals, DRC-20-Token können nicht mit den Angeboten vieler anderer Chains mithalten.

Dogecoin Marktkapitalisierung im Vergleich zu Top 10 Coins | Quelle: CMC

Noch schlechter sieht es im Vergleich zu anderen Kryptosektoren aus. So verfügt Dogecoin zwar auch mittlerweile über eine Layer-2, aber bei diesen kam die höchste von ihnen maximal auf eine Marktkapitalisierung von 6,24 Mrd. USD. Selbst die größte US-Kryptobörse Coinbase erzielt mit ihrem globalen Angebot mit 82,85 Mrd. USD nur 34,21 % mehr.

Jetzt neues Memecoin-DAO-Projekt entdecken!

Darum würde ich nun von Dogecoin abraten

Mir fehlt hier einfach die Fantasie, um Dogecoin noch um weitere Milliarden US-Dollar steigen zu lassen. Sicherlich würde ich $DOGE insbesondere im Memecoin-Superzyklus nicht shorten, da das Risiko und die Irrationalität der Anleger meist länger anhalten können. Dennoch ist es meiner Meinung nach sogar für einen Memetoken viel zu spekulativ, obwohl er eine höhere Sicherheit gab.

Das heißt nicht, dass ich vollkommen von Memecoins abraten würde, auch wenn generell Value vorgezogen werden sollte. Wenn ich mich allerdings für einen Memetoken entscheide, dann aufgrund des überdurchschnittlichen Renditepotenzials. Deswegen fällt die Wahl auch eher auf die günstig bewerteten Memecoins, auch wenn ihr Risiko höher ist.

Allerdings ist die Gefahr selbst bei den etablierten Memetoken hoch, vornehmlich, wenn sie kein Geschäftsmodell und organische Nachfrage haben. Angesichts der deutlich höheren Bewertung von nützlichen Memecoins, würde ich mich auf die günstigen von dieser Art fokussieren. Zudem könnten sie leichter institutionelle Investoren anziehen oder Übernahmen erzielen. Eine Alternative stellen etablierte Marken wie Simon's Cat dar, die nun im Memecoin-Bereich aktiv sind, wobei es auch in die andere Richtung geschieht.

Jetzt in Simon's Cat investieren!

Fazit zur Dogecoin-Kurs-Prognose

Ob man einen Memecoin wie Dogecoin kaufen möchte, sollte man sich gründlich überlegen. Sicherlich handelt es sich bei ihm um den Marktführer und die bekannteste Marke in diesem Sektor. Zudem erhält er durch seine lange Etablierung eine gewisse Sicherheit im Vergleich zu neuen und günstigen Memetoken. Denn er wird von den meisten Börsen angeboten.

Auch die Übernahme der Dogecoin Holding verdeutlicht, dass es künftig vermutlich bedeutende Entwicklungsschritte geben wird. So wie durch den Aufkauf von Pudgy Penguins oder aber auch Pixelmon mehr aus diesen Kryptoprojekten geworden ist. Allerdings stellt sich die Frage: Was kann noch aus Dogecoin werden und rechtfertigt diese Bewertung außer Irrationalität und Übertreibung?

Berücksichtigt man die kumulative Inflationsrate der USA seit dem letzten Allzeithoch von Dogecoin vom 8 Mai. des Jahres 2021, so könnte $DOGE seine Marktkapitalisierung noch um 19,3 % auf 106,3 Mrd. USD steigern. Dies würde einem Kurs von 0,87 USD sowie vom aktuellen Niveau von 0,4145 USD aus einem Kursplus von 105 % entsprechen. Durch weitere Geschäftsmodelle und erst recht Irrationalität wäre auch mehr möglich.

Jetzt in Dogecoin investieren!

Derzeit orientieren sich die Trader weniger an fundamentalen Daten, wobei sicherlich ihr FOMO durch die jüngste Übernahme der Dogecoin Holding, den DOGE-ETPs in Schweden und Musk Behörde D.O.G.E. neue Höhen erreicht hat. Nach einer solchen Party kommt allerdings auch wieder der Kater und eine etwas klarere Sicht. Die Frage, die sich jeder stellen sollte, ist, wie lange er mitmachen möchte.

Eine deutlich attraktivere Chance bieten derzeit niedrig bewertete Memecoins, die eine zunehmende Viralität aufbauen und noch durch viele Listungen in die Höhe getrieben werden können. Dabei ist vorwiegend das mit 100 Mio. USD noch relativ günstig bewertete Memetoken-Ökosystem von Pepe Unchained hervorzuheben, welches sich mit 71,86 Mio. USD zum erfolgreichsten Memecoin-Presale der Geschichte entwickelt hat.

Noch größeres Steigerungspotenzial könnte der Katzen-Memecoin Catslap mit seinem innovativen Play-to-Earn-Spiel bieten, der aktuell nur mit 29,31 Mio. USD bewertet wird und ein deutlich attraktiveres Angebot als der führende Katzen-Memecoin Popcat hat. Zudem sind die Katzen im Vergleich zu den Hunden bei gleicher Beliebtheit in den Haushalten dennoch 18,5-mal günstiger bewertet.

Aber auch die neuartige Memecoin-Staking-Plattform von Crypto All-Stars hat mit ihrem Presale erst 8,56 Mio. USD eingenommen und ist deutlich preiswertet. Mithilfe ihrer innovativen MemeVault-Technologie soll sie für eine größere Wertstabilität und sinnvollen Entwicklungen in dem Kryptosektor sorgen. Schon jetzt sollen mit Dogecoin, Shiba Inu, Floki, Pepe, Turbo und weitere einige der größten Memecoin-Communitys angesprochen werden.

Jetzt besonders vielseitige Wallet entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.