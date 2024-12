Coty (NYSE: COTY) (Paris: COTY), eines der größten Kosmetikunternehmen der Welt, mit einem renommierten Markenportfolio für Duft, dekorativer Kosmetik sowie Haut- und Körperpflege, hat sich mit dem weltweit bekannten Kristallunternehmen Swarovski zusammengeschlossen, um die Vereinbarung einer langfristigen Beautylizenz bekanntzugeben. Diese Vereinbarung bietet die Möglichkeit, eine neue Vision von Düften zu kreieren, herzustellen und zu vertreiben.

Diese Vereinbarung markiert den Beginn einer langfristigen Partnerschaft, die auf einem gemeinsamen Schwerpunkt von Kreativität und Innovation beruht. Die Zusammenarbeit erfolgt in einer Phase, in der Coty sein Portfolio weiter ausbaut und diversifiziert, indem kontinuierlich neue Produkte, Marken und Innovationen in den Vordergrund gestellt werden.

Diese neue Partnerschaft stärkt zudem den Ruf von Coty als bevorzugter Partner für globale Marken, die ihre Beauty-Portfolios entwickeln oder erweitern möchten.

Swarovski Crystal Business ist in über 140 Ländern mit 2.300 Boutiquen und ausgewählten Multimarken-Partnern weltweit vertreten. Die neue Partnerschaft ermöglicht es Swarovski, seine Markenpräsenz und Sichtbarkeit im Beauty-Bereich zu stärken und gleichzeitig das Produktportfolio weiter zu diversifizieren. Swarovski bringt dabei einzigartigen Pop-Luxus und Extravaganz in die Beauty-Welt, um luxuriöse Produkte zu schaffen, die Freude bringen und Individualität feiern.

Jean Holtzmann, Coty Chief Brands Officer Prestige, sagt: "Wir freuen uns sehr, unsere neue langfristige Partnerschaft mit Swarovski bekanntzugeben, mit der wir spannende neue Duft- und Beauty- Kreationen entwickeln und auf den Markt bringen werden. Swarovski ist bekannt für seine wegweisende Technologie und unvergleichliche Handwerkskunst und hat sich bei globalen Konsumenten einen bedeutenden Ruf erarbeitet. Damit passt die Marke perfekt in die wichtigen Märkte wie EMEA, Amerika und Asien. Diese Lizenzvereinbarung steht im Einklang mit der erfolgreichen Strategie von Coty, sich auf Lizenzen mit Potenzial für mehrere Kategorien zu konzentrieren. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Swarovski brillante Beautyprodukte zu entwickeln, die Eleganz inspirieren und Individualität zum Ausdruck bringen."

Michele Molon, Swarovski Chief Commercial Officer, sagt: "Die Partnerschaft mit Coty ist ein bedeutender Schritt für Swarovski, da wir unsere Marke weiterhin in neue Produktkategorien ausweiten. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es, unsere einzigartige Positionierung des Pop-Luxus in die Welt von Beauty und Düften einzubringen, während wir auf die umfassende Branchenexpertise von Coty zurückgreifen. Pop-Luxus ist Luxus, der kreativ, verspielt, farbenfroh und freudig extravagant ist. Gemeinsam werden wir wunderschöne und luxuriöse Produkte schaffen, die unser gemeinsames Engagement für Qualität und Innovation widerspiegeln. Wir freuen uns auf die unendlichen Möglichkeiten, die diese Partnerschaft mit sich bringen wird."

Das erste Duftangebot im Rahmen dieser Lizenzvereinbarung wird voraussichtlich 2026 auf den Markt kommen.

Über Coty

Coty wurde 1904 in Paris gegründet und zählt zu den größten Kosmetikunternehmen der Welt mit einem renommierten Markenportfolio für Duft, dekorative Kosmetik sowie Haut- und Körperpflege. Coty ist weltweit tätig und vertreibt Prestige- und Mass-Market-Produkte in über 125 Ländern. Coty und seine Marken geben Verbraucher*innen die Möglichkeit, ihre Persönlichkeit frei auszudrücken und ihre eigene Vision von Schönheit zu schaffen, und wir engagieren uns für den Schutz unseres Planeten. Weitere Informationen auf coty.com oder auf LinkedIn und Instagram.

ÜBER SWAROVSKI

Meister*innen des Lichts seit 1895

Swarovski kreiert wunderschöne Produkte in einzigartiger Qualität und Handwerkskunst, die Freude bringen und Individualität feiern. Das 1895 in Österreich gegründete Unternehmen entwirft, produziert und verkauft die weltweit edelsten Kristalle, Swarovski Created Diamonds und Zirkonia, sowie Schmuck, Accessoires und Kristalldekorationen. Swarovski Crystal Business ist mit ungefähr 2.300 Stores und 6.600 Verkaufsstellen in mehr als 150 Ländern weltweit vertreten und beschäftigt mehr als 16.600 Mitarbeiter*innen.

Zusammen mit den Schwesterunternehmen Swarovski Optik (optische Geräte) und Tyrolit (Schleifmittel) bildet Swarovski Crystal Business die Swarovski Gruppe. Ein verantwortungsvoller Umgang mit Menschen und dem Planeten ist Teil der Unternehmenskultur von Swarovski. Heute ist dieses Erbe in Nachhaltigkeitsmaßnahmen verwurzelt, die über die gesamte Lieferkette hinweg reichen. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf zirkulärer Innovation, Diversität, Inklusion und Selbstentfaltung sowie in der philanthropischen Arbeit der Swarovski Foundation, die Wohltätigkeitsorganisationen unterstützt, welche positiven Einfluss auf Umwelt und Gesellschaft nehmen.

