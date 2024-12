Der Bitcoin hat seine jüngste Verschnaufpause nach der Rally in den vergangenen Wochen und Monaten beendet und erneut kräftig Gas gegeben. In der Nacht zum Donnerstag hat er erstmals in seiner Geschichte die Marke von 100.000 Dollar überwinden können. Zuletzt war er immer wieder an dieser magischen Marke gescheitert und zwischen 90.000 Dollar und knapp 100.000 Dollar gependelt.Auf der Handelsplattform Bitstamp konnte die bekannteste Kryptowährung in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bis auf ...

