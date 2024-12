GigaDevice, ein führendes Halbleiterunternehmen, das sich auf Flash-Speicher, 32-Bit-Microcontroller (MCUs), Sensoren, analoge Produkte und Lösungen spezialisiert, gab bekannt, dass seine GD25/55 SPI NOR Flash Automotive-Grade-Produktfamilie die ISO 26262:2018 ASIL D Zertifizierung der funktionalen Sicherheit von Kraftfahrzeugen von SGS, dem weltweit führenden Unternehmen für Tests, Inspektionen und Zertifizierungen, erhalten hat. Diese Leistung bestätigt nicht nur die herausragende Sicherheitsleistung und Zuverlässigkeit des GD25/55 SPI NOR Flash-Produkts in anspruchsvollen Automobilanwendungen, sondern festigt auch die Führungsposition des Unternehmens im Bereich SPI NOR Flash.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241203039454/de/

GigaDevice GD25/55 Serial NOR Flash zertifiziert für ISO 26262 ASIL D (Grafik: Business Wire)

Mit dem exponentiellen Wachstum der Anzahl von elektronischen und elektrischen Komponenten in der Automobilindustrie wird die Forderung nach Sicherheit immer wichtiger. Als international anerkannter Standard für die funktionale Sicherheit in der Automobilindustrie zielt die ISO 26262 darauf ab, die mit der Automobilelektronik und elektrischen Systemen verbundenen Risiken zu reduzieren und die Sicherheitsleistung von Fahrzeugen zu gewährleisten. Im Rahmen der ISO 26262 unterteilt das ASIL-Klassifizierungssystem (Automotive Safety Integrity Level) die funktionale Sicherheit in vier Stufen, die von A (niedrigste) bis D (höchste) reichen. Stufe D steht für das höchste Sicherheitsniveau, d. h. die Entwicklungsprozesse auf dieser Stufe unterliegen den strengsten Anforderungen.

GigaDevice hat sich im Bereich der Automobilelektronik schon immer auf Präzision und Exzellenz konzentriert, wobei die Produktqualität im Mittelpunkt der Geschäftsentwicklung steht. Im Hinblick auf das Qualitätsmanagement strebt das Unternehmen mit seinem Flash in Automobilqualität eine Fehlerquote von 0 PPM an, treibt kontinuierlich Qualitätsverbesserungen voran und genießt das Vertrauen seiner Kunden. Bis heute wurden weltweit mehr als 200 Millionen Einheiten ausgeliefert. In Bezug auf die funktionale Sicherheit hat GigaDevice seine Prozesssysteme und sein Personalmanagement gestärkt und seine Fähigkeiten im Bereich des funktionalen Sicherheitsmanagements kontinuierlich verbessert. Nach der Erlangung der ISO 26262 ASIL D-Prozesszertifizierung 2023 hat der SPI NOR Flash in Automobilqualität des Unternehmens nun auch die ASIL D-Zertifizierung für funktionale Sicherheit erhalten. Dies zeigt, dass GigaDevice einen strengen Entwicklungsprozess für Chips in Automobilqualität etabliert hat und auf dieser Grundlage die ausgereifte Fähigkeit entwickelt hat, Produkte zu entwerfen, die den Standards für funktionale Sicherheit entsprechen.

Die Produktfamilie GD25/55 SPI NOR Flash in Automobilqualität hält sich strikt an den AEC-Q100 Grade-1-Standard und wird mit 55 nm/45 nm Prozesstechnologie hergestellt. Sie unterstützt Betriebsspannungen von 3 V, 1,8 V und einen Bereich von 1,65 V bis 3,6 V mit Kapazitäten von 2 MB bis 2 GB und erfüllt damit die Codespeicheranforderungen der Automobilelektronik. In Bezug auf die Lese-/Schreibleistung bietet es Einkanal-, Zweikanal-, Vierkanal- und Oktalkanal-Kommunikationsmodi mit Datendurchsatzraten von bis zu 400 MB/s, was eine effiziente Datenübertragung gewährleistet. Das Produkt bietet außerdem 100.000 Lösch-/Schreibzyklen und eine Datenaufbewahrungsdauer von bis zu 20 Jahren. Für mehr Sicherheit verfügen Produkte mit einer Kapazität von 64 MB und mehr über integrierte ECC-Algorithmen und CRC-Prüffunktionen, die die Zuverlässigkeit verbessern und die Lebensdauer des Produkts verlängern.

Derzeit wird die Produktfamilie GD25/55 SPI NOR Flash in Automobilqualität von zahlreichen nationalen und internationalen Automobilherstellern und Tier-1-Zulieferern eingesetzt und bedient wichtige Anwendungen der Automobilelektronik in einer Reihe von Bereichen, darunter Infotainment im Fahrzeug, intelligente Cockpits, Connected-Car-Systeme, fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS), autonomes Fahren, Batteriemanagementsysteme, Domain-Controller, zentrale Recheneinheiten, zentrale Gateways und Zonensteuerungssysteme.

Ruwei Su, Vizepräsident von GigaDevice und Geschäftsführer der Flash BU, erklärte: "Als wichtiges Medium für die Speicherung von Schlüsselcodes in der Automobilelektronik ist die funktionale Sicherheit von NOR-Flash unerlässlich, um die Zuverlässigkeit und Integrität von Daten in extremen Umgebungen zu gewährleisten, was sich direkt auf die Sicherheit und den stabilen Betrieb von Fahrzeugen auswirkt. Die Produktfamilie GigaDevice GD25/55 SPI NOR Flash in Automobilqualität hat die ISO 26262:2018 ASIL D-Zertifizierung für funktionale Sicherheit im Automobilbereich erhalten, was die starken Fähigkeiten des Unternehmens im Bereich des Chip-Designs für den Automobilbereich voll und ganz unter Beweis stellt. Auch in Zukunft wird GigaDevice die hohen Standards der funktionalen Sicherheit im Automobilbereich aufrechterhalten, sich strikt an die relevanten Prozessspezifikationen halten und seinen Kunden weltweit qualitativ hochwertigere und äußerst zuverlässige Speicherprodukte für den Automobilbereich anbieten.

Über GigaDevice

GigaDevice Semiconductor Inc. (SSE Stock Code 603986) ist ein weltweit führender Fabless-Anbieter. Das Unternehmen wurde im April 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Beijing, China, mit Niederlassungen in vielen Ländern und Regionen weltweit, die den Kunden vor Ort Unterstützung bieten. GigaDevice hat sich dem Aufbau eines vollständigen Ökosystems mit vier Hauptproduktlinien Flash-Speicher, MCU, Sensor und Analog als treibende Kraft verschrieben und kann eine breite Palette von Lösungen und Dienstleistungen in den Bereichen Industrie, Automobil, Computer, Unterhaltungselektronik, IoT, Mobilfunk, Netzwerke und Kommunikation anbieten. GigaDevice hat die ISO26262:2018-Zertifizierung für funktionale Sicherheit in der Automobilindustrie ASIL D, die IEC 61508-Zertifizierung für funktionale Sicherheit in der Produktion sowie die Zertifizierungen nach ISO9001, ISO14001, ISO45001 und Duns erhalten. In dem ständigen Bestreben, das Technologieangebot für Kunden zu erweitern, hat GigaDevice auch strategische Allianzen mit führenden Gießereien, Montage- und Testanlagen geschlossen, um das Lieferkettenmanagement zu optimieren. Weitere Informationen finden Sie unter: www.gigadevice.com

*GigaDevice und seine Logos sind Marken oder eingetragene Marken von GigaDevice Semiconductor Inc. Andere Namen und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241203039454/de/

Contacts:

Telefonnummer: 86 (010) 8288 1196

E-Mail-Adresse: marcom@gigadevice.com