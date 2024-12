Baden-Baden (ots) -Das Buch "Freiheit" von Alt-Bundeskanzlerin Angela Merkel bricht alle Rekorde: Laut einer aktuellen Analyse von Media Control, die sämtliche Buchverkäufe in Deutschland erfassen und u.a. die Spiegel-Bestsellerliste erstellen, wurden die Merkel-Memoiren bereits in der ersten Verkaufswoche mehr als 200.000 mal verkauft. Rekord! "Kein anderes Buch hat in diesem Jahr einen derart fulminanten Start hingelegt", sagt Ulrike Altig, Geschäftsführerin von Media Control.Bereits wenige Tage nach Veröffentlichung erobert die Neuveröffentlichung sämtliche Bestseller-Listen: Platz 1 in der von den Baden-Badener Marktforschern ermittelten Spiegel Hardcover Sachbuchliste - und auch in Österreich und der Schweiz landen die Merkel-Memoiren bereits kurz nach Verkaufsstart ganz oben auf dem Siegertreppchen.Die Verkaufszahlen sind nach Auffassung der Media-Control-Chefin "ein eindrucksvoller Beleg für die anhaltende Popularität der Alt-Kanzlerin". Mit ihrem Buch schaffe es Merkel, so Altig weiter, ein breites Publikum zu erreichen. Der Blick in die Analyse von Media-Control zeigt:- 52 Prozent der Käufer sind Männer, 48 Prozent Frauen- 11 Prozent sind 29 Jahre und jünger- 19 Prozent zwischen 30 bis 39 Jahre- 17 Prozent zwischen 40 bis 49 Jahre- 21 Prozent zwischen 50 bis 59 Jahre- 22 Prozent zwischen 60 bis 69 Jahre- 11 Prozent sind 70 Jahre und älterIn ihren Memoiren gewährt Angela Merkel einen intimen Blick auf die prägenden Momente ihrer politischen Karriere und ihres Lebens. Das Buch thematisiert entscheidende Stationen ihrer Kanzlerschaft, persönliche Rückschläge und Erfolge sowie ihre Visionen von Freiheit und Verantwortung.Über Media ControlMedia Control ist der offizielle Partner der Buchbranche für Marktanalysen und Buch-Bestsellerlisten. Das Unternehmen erhält seine Daten über jedes verkaufte Buch in Deutschland täglich von über 9000 Verkaufsstätten, u.a. aus dem klassischen Sortimentsbuchhandel, dem Onlinehandel und den Bahnhofsbuchhandlungen. Mit einer Marktabdeckung von rund 90 Prozent ist Media Control das aussagekräftigste Buch-Handelspanel im deutschsprachigen Raum. Als exklusiver Medienpartner der größten deutschen Verlagshäuser erstellt das 1977 vom Medienunternehmer Karlheinz Kögel gegründete Unternehmen die wöchentlichen Buch-Bestsellerlisten für die reichweitenstärksten Wochenmagazine (u.a. Der Spiegel).Pressekontakt:Ulrike Altigu.altig@media-control.deTel. 07221/309-0Original-Content von: media control GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59327/5923773