CUM-EX - Die Aufklärung im Steuerskandal Cum-Ex kommt seit dem Rücktritt der Kölner Oberstaatsanwältin Anne Brorhilker im April nicht voran. Obwohl die Staatsanwaltschaft in 130 Verfahren gegen 1.700 Personen ermittelt, gibt es nach Informationen des Handelsblatts seitdem nicht eine neue Anklage. Der Präsident des Landgerichts Bonn, Stefan Weismann, fürchtet, dass es "aus Gründen der Verfahrensökonomie schon bald vermehrt zu Einstellungen" kommen werde. "Aus meiner Sicht wäre das rechtsstaatlich sehr problematisch." (Handelsblatt)

SOZIALAUSGABEN - Die staatlichen Sozialausgaben fürs Wohnen steigen in diesem Jahr auf einen neuen Rekordwert. Berechnungen, die das Pestel-Institut im Auftrag des Bundesverbandes Deutscher Baustoff-Fachhandel (BDB) vorgenommen hat, zeigen, dass Bund, Länder und Kommunen für das Wohngeld und die Kosten der Unterkunft im Jahr 2024 mehr als 21 Milliarden Euro aufwenden müssten. Im vergangenen Jahr hatten die Ausgaben noch bei 20 Milliarden Euro gelegen. Grund für den Anstieg seien steigende Mieten, so der BDB. "Der Staat hat durch seine Zahlungen in den vergangenen Jahren oft einen Mieten-Treiber-Effekt ausgelöst: Er akzeptiert oft sehr bereitwillig die von Vermietern vorgegebenen Mieten", kritisierte BDB-Präsidentin Katharina Metzger. (Funke Mediengruppe)

December 05, 2024 01:07 ET (06:07 GMT)

