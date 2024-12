© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Rafael Henrique

Die Investmentbank William Blair hat am Mittwoch die Bewertung für die Palantir-Aktie bekräftigt - Underperform. Was die Gründe sind.William Blair hat das Underperform-Rating für die Palantir-Aktien beibehalten und begründete dies mit Bedenken hinsichtlich der Umsatzentwicklung des Unternehmens im Hinblick auf das Ziel für 2025. Obwohl die Software von Palantir immer häufiger eingesetzt wird und das Unternehmen derzeit ein Umsatzwachstum von 24,52 Prozent und beeindruckende Bruttogewinnmargen von 81,1 Prozent verzeichnet, sei das Unternehmen auf dem besten Weg, sein zuvor erklärtes Umsatzziel von 4,5 Milliarden US-Dollar um über 700 Millionen US-Dollar zu verfehlen, so die Analysten. Die …