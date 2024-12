Der Bitcoin-Kurs hat es geschafft. Was vor einem Jahr noch beinahe unmöglich schien - ist in der heutigen Nacht passiert: Die Mutter aller Kryptowährungen hat die Marke von 100.000 US$ durchbrochen. Doch was hat letztlich zu diesem Anstieg geführt? Und wie kann es jetzt weitergehen? Trump lässt Bitcoin erneut ansteigen Um ungefähr 02:45 Uhr deutscher Zeit war es so weit: Der Bitcoin hat zum ersten Mal die Marke von 100.000 US$ überstiegen. Den Grund ...

