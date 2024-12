Das Hamburger Biotechnologieunternehmen Evotec verzeichnet einen bedeutenden Meilenstein in seiner Börsengeschichte. Nach einem kurzzeitigen Abstieg in den SDAX im September dieses Jahres kehrt das Unternehmen nun in den MDAX zurück. Diese Indexanpassung, die von der Deutsche-Börse-Tochter Stoxx am Mittwochabend bekannt gegeben wurde, tritt am 23. Dezember in Kraft. Die positive Nachricht wurde vom Markt bereits gut aufgenommen, was sich in einer spürbaren Kursbewegung widerspiegelte.

Auswirkungen auf den Handel

Die Wiederaufnahme in den Index der mittelgroßen Börsenwerte könnte weitreichende Folgen für das Handelsvolumen der Evotec-Aktie haben. Besonders für indexnachbildende Fonds und ETFs ist diese Entwicklung von Bedeutung, da sie entsprechende Anpassungen in ihren Portfolios vornehmen müssen. Dies könnte kurzfristig zu erhöhter Handelsaktivität und Kursbewegungen führen. Gemeinsam mit Evotec wird auch der Online-Autohändler Auto1 in den MDAX aufsteigen, während der Industrie-Recycler Befesa sowie der Auto- und Industriezulieferer Stabilus in den SDAX absteigen werden.

