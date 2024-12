WIESBADEN (dpa-AFX) - In der deutschen Industrie sind die Aufträge im Oktober nach einem vergleichsweise starken Anstieg im Vormonat wieder etwas gesunken. Die Bestellungen im Verarbeitenden Gewerbe fielen im Monatsvergleich um 1,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen stärkeren Rückgang um 2,0 Prozent erwartet.

Allerdings war der Auftragseingang im Vormonat deutlich besser als bisher bekannt. Das Bundesamt revidierte den Zuwachs im September deutlich nach oben auf 7,2 Prozent. Zuvor war nur ein Anstieg um 4,2 Prozent gemeldet worden.

Im Jahresvergleich fiel die Entwicklung im Oktober ebenfalls besser als erwartet aus. In dieser Betrachtung meldete das Bundesamt einen Anstieg um 5,7 Prozent, während Analysten nur mit einem Plus um 1,8 Prozent gerechnet hatten.

Auch im Oktober haben Großaufträge die Entwicklung verzerrt. Wie das Bundesamt weiter mitteilte, wären die Bestellungen ohne Berücksichtigung von Großaufträgen um 0,1 Prozent höher ausgefallen als im Vormonat.

Im längerfristigen Vergleich von drei Monaten zeigte sich insgesamt eine positive Entwicklung. In der Zeit zwischen August und Oktober sind die Aufträge insgesamt um 2,7 Prozent höher ausgefallen, als in den drei Monaten zuvor./jkr/jha/