Krefeld (ots) -Provisionen sind längst zum Auslaufmodell geworden - in einigen europäischen Ländern wurden sie bereits verboten. Für Finanzberater ist es also höchste Zeit, sich umzuorientieren - viele wenden sich dabei an Andree Breuer von der Honoris Finance GmbH, der ihnen hilft, im Rahmen einer Partnerschaft zum erfolgreichen Finanzexperten auf Honorarbasis zu werden. Wie die Zusammenarbeit funktioniert und welche Erfolge sie dabei erzielen können, verrät der Experte hier.Die Anforderungen und Erwartungen von Anlegern haben sich grundlegend gewandelt. Während früher viele blind auf Banken und Finanzberater vertrauten, legen sie heute zunehmend Wert auf unabhängige Beratung, die nicht von Provisionsinteressen geleitet wird. Statt beliebiger Finanzprodukte wünschen sich Anleger fundierte Strategien, um ihr Vermögen nachhaltig aufzubauen und verlässlich ihre Renditen zu steigern. Unabhängige Berater sind jedoch in der Branche rar. "Die Voraussetzungen, um sich als Finanzexperte auf Honorarbasis zu etablieren, waren nie besser als heute", erklärt Andree Breuer, CEO der Honoris Finance GmbH. "Es besteht eine wachsende Nachfrage nach objektiver Expertise, die frei von Provisionsinteressen ist. Gleichzeitig schaffen Kapitalmarkt und politische Rahmenbedingungen günstige Voraussetzungen - in vielen europäischen Ländern wurde das Provisionsmodell bereits abgeschafft. Wer jetzt nicht handelt und sich entsprechend neu ausrichtet, läuft Gefahr, in der Finanzberatung langfristig den Anschluss zu verlieren.""Mit unserer Weiterbildung gelingt der Einstieg in das neue Vergütungsmodell nicht nur mühelos, sondern ist von Beginn an äußerst lukrativ", betont der Unternehmer. Die Honoris Finance GmbH hat sich in den vergangenen 26 Jahren als unabhängige und transparente Beratungskompetenz auf dem deutschen Finanz- und Vorsorgemarkt etabliert. Dabei genießt das Unternehmen das Vertrauen seiner Kunden und stellt ihnen bundesweit hochqualifizierte, kundenorientierte Berater zur Seite. Dabei kooperiert das Unternehmen mit zahlreichen Versicherungsmaklern, die den Wechsel zum Honorarmodell anstreben. In der Weiterbildung vermitteln die Experten darüber hinaus nicht nur ihr umfassendes Expertenwissen aus jahrzehntelanger Erfahrung, sondern unterstützen auch gezielt dabei, durch nachhaltig zufriedene Kunden den Umsatz deutlich zu steigern.Warum sich die Honorarberatung als Partner bei der Honoris Finance GmbH lohntDie Partnerschaft mit der Honoris Finance GmbH bietet Versicherungsberatern nicht nur eine nachweisliche Steigerung ihres Firmenwertes um 100 Prozent, sondern auch eine Vielzahl von anderen Vorteilen. Besonders wertvoll ist der ganzheitliche Betreuungsansatz, den Andree Breuer und sein Team verfolgen. "Unsere Partner schaffen es durch unseren wissenschaftlich geprüften Investmentansatz, für sich und ihre Kunden bis zu 30 Prozent höhere Renditen zu erzielen", erklärt der Experte. Darüber hinaus umfasst die Zusammenarbeit eine umfassende Unterstützung in der Kundenbetreuung und im Beratungsprozess. Dazu zählen rechtssichere Formulare, Kalkulationshilfen, Marketingmaterialien und ein umfangreiches Schulungsprogramm, das die Partner dabei unterstützt, ihre Beratungsqualität stetig zu verbessern. Regelmäßige Seminare, Webinare und Workshops sorgen dafür, dass Berater fachlich stets auf dem neuesten Stand bleiben.Ein zentraler Bestandteil der Partnerschaft ist die exklusive Analysetechnologie der Honoris Finance GmbH, die maximale Transparenz für Kunden gewährleistet. Mithilfe präziser finanzmathematischer Gutachten können alle versteckten Kosten und steuerlichen Nachteile einer Anlage aufgedeckt werden. "Unsere Software stärkt das Vertrauen der Kunden in unsere Berater erheblich", betont Andree Breuer. "Die Empfehlungen sind endlich vollständig nachvollziehbar und basieren ausschließlich auf den besten Interessen des Kunden." Die Kombination aus wissenschaftlich fundierten Ansätzen, modernster Analysetechnologie und umfassendem Support ermöglicht es Partnern der Honoris Finance GmbH, ihre Abschlussquoten erheblich zu steigern. "Unsere Berater erreichen innerhalb kürzester Zeit eine Abschlussquote von bis zu 90 Prozent", verrät Andree Breuer. "Und das dank hochzufriedener Kunden, die endlich die Finanzprodukte erhalten, nach denen sie auch tatsächlich gesucht haben."Das sagen die Partner der Honoris Finance GmbHDas Honorarmodell ist die Zukunft - das wissen auch die Versicherungsmakler, die sich bereits für eine Partnerschaft mit der Honoris Finance GmbH entschieden haben. Finanzexperte auf Honorarbasis, Marcel Dyk, der zuvor 21 Jahre lang herkömmliche Finanzprodukte vermittelt hat, berichtet: "Bis ich das Glück hatte, Andree Breuer auf einer Veranstaltung kennenzulernen, war ich Teil eines Systems, das weder meinen eigenen Ansprüchen noch den Bedürfnissen meiner Kunden gerecht wurde." Dank der Weiterbildung bei Honoris Finance kann er heute mit Stolz behaupten, endlich transparente und kundenorientierte Lösungen anzubieten, die nachhaltige Ergebnisse liefern. "Ich habe den Sprung ins kalte Wasser gewagt und gesagt: Das ist mein Weg", erinnert sich Marcel Dyk. Der Umstieg auf das Honorarmodell hat nicht nur seine Arbeitsweise revolutioniert, sondern ihm auch eine stetig wachsende Nachfrage von zufriedenen Kunden eingebracht. Ein weiterer entscheidender Vorteil: Das Honorarmodell eliminiert die Problematik von Stornierungen. "In der Honorarberatung fällt das komplett weg, weil das, was man in Rechnung stellt, auch tatsächlich verdient ist", erklärt er. "Ich empfehle jedem aufrichtigen Berater, den Weg mit Honoris Finance zu gehen, denn es ist der Einzige, der sowohl für den Berater als auch für den Kunden funktioniert."Auch David Tappe startete seine Karriere als Provisionsberater, war jedoch schnell beeindruckt von der Transparenz, die Andree Breuer seinen Kunden bietet. "Anfangs konnte ich nicht nachvollziehen, wie Andree die hohen Honorare gegenüber den Kunden rechtfertigt", berichtet David Tappe. "Doch er zeigte mir, dass bei anderen Modellen oft versteckte Kosten anfallen - teils sogar deutlich höhere - die den Kunden nicht bewusst sind. Sobald man ihnen die Vorteile des Honorarmodells erklärt, erkennen sie, dass es langfristig günstiger, effektiver und effizienter ist." Bereits beim ersten Kundengespräch war David Tappe erstaunt, wie selbstverständlich die Kunden das Konzept der Honorarvergütung annahmen. Heute arbeitet er seit vielen Jahren erfolgreich als Partner mit der Honoris Finance GmbH zusammen und ist mehr als zufrieden: "In all den Jahren hat uns die Honoris Finance GmbH nie im Stich gelassen. Es läuft immer perfekt - besser geht es nicht." So hat es die Tappe Consulting AG von einem eher kleinen Berater zu einem der bekanntesten Finanzexperten auf Honorarbasis Deutschlands entwickelt - mittlerweile vertrauen hunderte Kunden auf deren Expertise."Die Werkzeuge und der Erfolg sind vorhanden - der Markt ist reif", betont Andree Breuer. "Sind Sie es auch?" Er ist sich sicher: Die Zukunft gehört der Honorarberatung, und mit Honoris Finance bietet Andree Breuer seinen Partnern nicht nur ein erstklassiges Produkt, sondern auch die Gewissheit, dass sie und ihre Kunden auf der sicheren Seite sind.Sie sind bereit für echtes Wachstum und zufriedene Kunden? 