Nach Darstellung von SMC-Research kämpft Pyrum nach wie vor mit Verzögerungen, verzeichnet aber trotzdem in allen zentralen Bereichen Fortschritte. SMC-Analyst Holger Steffen erwartet daher in den nächsten Jahren eine rasante Geschäftsentwicklung und sieht hohes Kurspotenzial.

Pyrum kämpfe laut SMC-Research nach wie vor mit Verzögerungen - sowohl beim Hochfahren der eigenen Produktion als auch bei der Realisierung des nächsten eigenen Werks in Perl-Besch sowie in der Umsetzung von Projekten mit Partnern. Das sei angesichts des hohen Innovationsgrades und der vielfältigen zu bewältigenden Herausforderungen, die mit der ambitionierten Expansionsstrategie einhergehen, aber auch nicht ungewöhnlich.

In Summe komme das Unternehmen in allen zentralen Bereichen gut voran: Die neuen Reaktoren am Stammsitz in Dillingen wechseln im ersten Halbjahr 2025 in den Regelbetrieb, die rCB-Pelletproduktion werde nach der Installation einer neuen Mahl- und Pelletieranlage im zweiten Halbjahr deutlich ausgeweitet, das Werk in Perl-Besch stehe vor dem Baustart und zwei Projekte mit Partnern vor der finalen Investitionsentscheidung. Diese Fortschritte werden sich nach Ansicht der Analysten zunehmend in den Zahlen zeigen.

Die derzeit wichtigste Aufgabe sei die Sicherung der Finanzierung der weiteren Expansion. Mit der Platzierung einer Kapitalerhöhung im Oktober sei hier schon der nächste wichtige Schritt gelungen. Weitere größere Maßnahmen werden derzeit geprüft und ausgearbeitet, um ausreichend finanziellen Spielraum zu haben, um mehrere Projekte gleichzeitig vorantreiben zu können.

Die Analysten seien diesbezüglich zuversichtlich und trauen dem Unternehmen in den nächsten Jahren weiterhin eine rasante Geschäftsentwicklung zu. Zwar habe die Berücksichtigung der Verzögerungen den von ihnen ermittelten fairen Wert leicht, von 58,00 auf 56,50 Euro, reduziert, dieser biete damit aber unverändert ein sehr hohes Aufwärtspotenzial. Dementsprechend sehen die Analysten die großen Wachstumschancen des Unternehmens an der Börse derzeit nicht adäquat eingepreist und bekräftigen ihr Urteil "Speculative Buy".

