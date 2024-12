Bitcoin knackt die 100.000-Dollar-Marke - Krypto-Fieber weltweit

Am frühen Morgen des 5. Dezembers hat Bitcoin die magische Marke von 100.000 US-Dollar durchbrochen und ein neues Allzeithoch von 103.900 Dollar erreicht. Die Nachricht schlägt ein wie eine Bombe - Überall wird darüber berichtet - von der New York Times über Reuters bis zu Aljazeera. Plötzlich steht die Kryptowährung wieder im Rampenlicht, nachdem frühere Rekorde kaum Wellen geschlagen hatten.

Hype war absehbar

Der Hype kommt nicht von ungefähr. Bitcoin hat sich in den letzten Wochen enorm stark gezeigt, befeuert von einer regelrechten Kapitalflut in Bitcoin-ETFs in den USA. Am 3. und 4. Dezember wurden über 500 MillionenUS-Dollar in diese Fonds investiert - allein an einem Tag.

Bitcoin Spot ETF zuflüsse, Quelle: https://farside.co.uk/btc/

Besonders der IBIT-ETF von BlackRock hat ordentlich abgeräumt und 571 Millionen Dollar eingesammelt. Auch andere Player wie Grayscale und Fidelity haben von der Euphorie profitiert, wobei Grayscale's GBTC als einziger größere Abflüsse hinnehmen musste.

Bitcoin Handel weltweit

Die Handelsaktivitäten der Leitwährung explodieren förmlich. Am 4. Dezember wurden Bitcoin-ETFs im Wert von 4,71 Milliarden Dollar gehandelt. Zum Vergleich: Einen Tag zuvor waren es nur 2,93 Milliarden. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache, und die Dynamik scheint ungebrochen. Ein Teil des Optimismus kommt aus der Politik: Viele erwarten, dass die kommende Trump-Regierung der Kryptobranche Rückenwind geben könnte. Besonders die Nominierung von Paul Atkins, einem bekannten Krypto-Befürworter, als Chef der SEC wird positiv aufgenommen.

BREAKING



DONALD TRUMP HAVE OFFICIALLY

NOMINATED PRO BITCOIN & CRYPTO

PAUL ATKINS TO REPLACE GARY

GENSLER AS NEXT U.S SEC CHAIR.



THIS IS ULTRA BULLISH FOR CRYPTO pic.twitter.com/42Z1Wh69AJ - Ash Crypto (@Ashcryptoreal) December 4, 2024

Seit Anfang November, mit Trumps Wahlsieg, hat Bitcoin um rund 45 Prozent zugelegt. Die Nachfrage kommt dabei längst nicht mehr nur von Privatpersonen. Institutionelle Investoren sind mittlerweile voll in das Asset eingestiegen.

Der Durchbruch über die 100.000-Dollar-Marke könnte ein Wendepunkt sein. Bitcoin ist längst mehr als nur ein Nischenthema für Tech-Enthusiasten. Große Namen im Finanzsektor steigen ein, und sogar Pensionsfonds investieren in die digitale Währung. Die Frage ist nicht mehr, ob Bitcoin bleibt, sondern welche Rolle es in der Zukunft des globalen Finanzsystems spielen wird. Der Hype ist da, und diesmal sieht es so aus, als könnte er anhalten.

Altcoins ziehen mit

Nicht nur Bitcoin legt gerade eine beeindruckende Performance hin, auch die Altcoins ziehen kräftig nach. XRP, das in den vergangenen Tagen die Schlagzeilen dominierte, ist um mehrere hundert Prozent gestiegen und zeigt, wie stark die Nachfrage nach etablierten Altcoins aktuell ist.

Ethereum konnte in den letzten sieben Tagen ebenfalls Boden gutmachen und um 7,5 Prozent zulegen, womit der Coin aktuell bei 3850 US-Dollar handelt. Doch nicht nur die großen Player profitieren vom aktuellen Marktgeschehen. Nachdem zuletzt vor allem Blockchain-Projekte im Fokus der Anleger standen, kommen nun wieder Memecoins in Fahrt. Dogecoin, MAGA und Pepe verzeichnen deutliche Kursgewinne, und selbst neue Projekte wie Wall Street Pepe ($WEPE) schlagen ein. Der noch junge Vorverkauf von Wall Street Pepe konnte in nur 24 Stunden über 600.000 US-Dollar einsammeln - ein klares Zeichen, dass auch spekulativere Investments wieder hoch im Kurs stehen.

Hier zu Wall Street Pepe und mehr erfahren.

Während $PEPE im November um 128 % gestiegen ist, will $WEPE nicht nur mitziehen, sondern neue Maßstäbe setzen. Immerhin ist der Start mehr als vielversprechend, erst seit 3.12. im Presale und nun schon fast 700.000 US-Dollar am Counter.

Der Plan des Token ist vielversprechend: Den kleinen Anlegern die gleichen Tools geben, die sonst nur die großen Fische nutzen. Wer $WEPE hält, bekommt Zugang zu exklusiven Trading-Signalen, Strategien und einem Insider-Netzwerk, um Walen die Stirn zu bieten. Dazu gibt es noch hohe Staking-Renditen von über 800 Prozent APY und die Chance, durch Wettbewerbe weitere Tokens zu verdienen.

Der Einstiegspreis liegt aktuell bei 0.000202 - noch günstig, aber nicht mehr lange. Mit jeder neuen Vorverkaufsphase steigt der Preis, was das Projekt für frühe Investoren umso spannender macht.

Die WEPE-Armee wächst schnell, und die Community scheint überzeugt: Dieser Frosch könnte der nächste große Gewinner im Meme-Coin-Zirkus sein. Für alle, die bei $PEPE leer ausgegangen sind, könnte $WEPE die zweite Chance sein, auf den Zug aufzuspringen.

Wall Street Pepe Token noch zu günstigsten Preisen kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.