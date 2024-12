EQS-News: Eckert & Ziegler SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Kooperation

Eckert & Ziegler und Ariceum Therapeutics unterzeichnen globalen Liefervertrag für die Entwicklung von Radiotherapeutika der nächsten Generation im Bereich der präzisen Krebsbehandlung



05.12.2024 / 09:30 CET/CEST

Berlin, 5. Dezember 2024. Eckert & Ziegler, einer der weltweit größten Anbieter von Isotopen für medizinische, wissenschaftliche und industrielle Zwecke, und Ariceum Therapeutics (Ariceum), ein privates Biotech-Unternehmen, das radiopharmazeutische Produkte für die Diagnose und Therapie bestimmter schwer zu behandelnder Krebsarten entwickelt, gaben heute die Unterzeichnung eines globalen Liefervertrags für die medizinischen Radionuklide Actinium-225 (Ac-225) und Lutetium-177 (Lu-177) bekannt.



Angesichts der begrenzten weltweiten Verfügbarkeit und der steigenden Nachfrage nach Ac-225, dessen Herstellung äußerst komplex ist, stellt diese Zusammenarbeit einen bedeutenden Schritt zur Beschleunigung der neuartigen zielgerichteten radiopharmazeutischen Pipeline-Programme von Ariceum dar.



Im Rahmen der Vereinbarung wird Eckert & Ziegler Ariceum die erforderlichen Mengen an trägerfreiem (n.c.a.) Ac-225 und Lu-177 liefern. Beide Radionuklide werden zur radioaktiven Markierung von Ariceums firmeneigenem Leit-Radiopharmakon (SS0110) Satoreotid verwendet, das auf schwer zu behandelnde Krebserkrankungen abzielt, und in klinischen Studien und anschließenden kommerziellen Phasen eingesetzt werden soll. Die Vereinbarung umfasst auch Optionen für die Ausweitung auf andere Arzneimittel sowie die Verwendung zusätzlicher Radionuklide zur Vorbereitung künftiger Vermarktungsaktivitäten.



Dr. Harald Hasselmann, Vorstandsvorsitzender von Eckert & Ziegler, kommentierte: "Durch die Zusammenarbeit mit Ariceum unterstützen wir deren Mission, innovative Radiopharmazeutika zum Wohle der Patienten zu entwickeln. Sowohl der Anfang dieser Woche bekannt gegebene Produktionsstart von Ac-225 als auch die erfolgreiche europäische Zulassung von Theralugand® zeigen, dass es unser Ziel ist, den Mangel an hochwertigen Radioisotopen nachhaltig zu verringern. Wir wollen den Fortschritt neuartiger Behandlungen in klinischen Studien und darüber hinaus fördern und so helfen zu heilen."



Manfred Rüdiger, Chief Executive Officer von Ariceum Therapeutics, sagte: "Diese wichtige globale Liefervereinbarung mit Eckert & Ziegler für n.c.a. Ac-225 und Lu-177 wird eine ausreichende Versorgung mit Radionuklid-Isotopen für die Durchführung unserer klinischen Studien sicherstellen. Wir freuen uns darauf, mit dem Team von Eckert & Ziegler zusammenzuarbeiten, um eine robuste Lieferkette aufzubauen und gezielt theranostische Behandlungen für Patienten mit schwer zu behandelnden Krebserkrankungen zuverlässig bereitzustellen. Unser führendes radiopharmazeutisches Arzneimittel Satoreotid ist ein First-in-Class-Antagonist des Somatostatinrezeptors 2 (SSTR2), der mit Ac-225 markiert ist und sehr bald in die klinische Entwicklung bei kleinzelligem Lungenkrebs und beim Merkelzellkarzinom eintreten wird."



Über Eckert & Ziegler SE

Die Eckert & Ziegler SE gehört mit über 1.000 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet weltweit an seinen Standorten Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Radiopharmazie an, von der frühen Entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung. Die Eckert & Ziegler Aktie (ISIN DE0005659700) ist im TecDAX der Deutschen Börse gelistet.

Wir helfen zu heilen.



Über Ariceum Therapeutics, GmbH

Ariceum Therapeutics (Ariceum) ist ein privates Unternehmen, das sich auf Radiopharmazeutika spezialisiert hat und sich auf die Diagnose und präzise Therapie bestimmter neuroendokriner und anderer aggressiver, schwer zu behandelnder Krebsarten konzentriert. Der Name Ariceum ist ein Anagramm von "Marie Curie", deren Entdeckung von Radium und Polonium einen enormen Beitrag zur Entwicklung von Krebstherapien geleistet hat.

Ariceums führendes zielgerichtetes systemisches Radiopharmazeutikum, 177Lu-Satoreotid-Tetraxetan ("Satoreotid"), ist ein Antagonist des Somatostatin-Typ-2-Rezeptors (SSTR2), der in neuroendokrinen Tumoren (NETs) und einigen aggressiven Krebsarten wie kleinzelligem Lungenkrebs (SCLC) oder Merkelzellkarzinom (MCC) überexprimiert wird, für die es nur wenige Behandlungsmöglichkeiten und eine schlechte Prognose gibt. Satoreotid wird als "theranostisches Paar" für die kombinierte Diagnose und gezielte Radionuklidbehandlung dieser Tumore entwickelt. Ariceum entwickelt außerdem einen radioaktiv markierten PARP-Inhibitor (ATT001), der sich derzeit in der klinischen Phase 1 unter dem Studiennamen CITADEL-123 befindet. ATT001 war Teil der Übernahme von Theragnostics Ltd, die im Juni 2023 abgeschlossen wurde.

Ariceum Therapeutics, das 2021 gegründet wurde, erwarb alle Rechte an Satoreotid von Ipsen. Ipsen bleibt weiterhin Anteilseigner des Unternehmens. Ariceum hat seinen Hauptsitz in Berlin und Niederlassungen in Deutschland, der Schweiz, Australien, Großbritannien und den Vereinigten Staaten von Amerika. Das Unternehmen ist derzeit weltweit tätig.

Ariceum wird von einem sehr erfahrenen Managementteam geleitet und von spezialisierten Investoren wie EQT Life Sciences (ehemals LSP), HealthCap, Pureos Bioventures, Andera Partners und Earlybird Venture Capital unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter www.ariceum-therapeutics.com .



Kontakt

Eckert & Ziegler SE

Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin, Germany

Jan Schöpflin, Marketing / Karolin Riehle, Investor Relations

jan.schoepflin@ezag.de / karolin.riehle@ezag.de /

Tel.: +49 (0) 30 / 94 10 84-138; www.ezag.de



Ariceum Therapeutics

Manfred Rüdiger, CEO

info@ariceum-therapeutics.com



Optimum Strategic Communications

Zoe Bolt Charlotte Hepburne-Scott, Elena Bates

Tel: +44 (0) 20 3882 9621

ariceum@optimumcomms.com



05.12.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

