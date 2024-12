Nürnberg (ots) -Die Adventszeit und Festtage stehen vor der Tür - da darf das obligatorische Weihnachtsgebäck nicht fehlen: Der Klassiker Spekulatius gehört dabei auf jeden Gabenteller. Kundinnen und Kunden von NORMA können sich dabei besonders freuen, denn die Gewürz-Spekulatius der Discount-Eigenmarke GOLDORA wurden von ÖKO-TEST mit der Bestnote "sehr gut" ausgezeichnet. Damit gehört das Produkt des Nürnberger Lebensmittel-Händlers nicht nur zu den günstigsten, sondern eben auch zu den besten, die zum Weihnachtsfest serviert werden können.Garantiert gut bekömmlichIn der letzten Ausgabe des Jahres des Verbrauchermagazins ÖKO-TEST wurden 19 unterschiedliche Gewürz-Spekulatius-Produkte unter die Lupe genommen. Gerade Inhaltsstoffe wie Acrylamid und Zucker standen dabei im Fokus. Die Gewürz-Spekulatius der NORMA-Eigenmarke wiesen keinerlei Auffälligkeiten auf und wurden deswegen zu Recht mit "sehr gut" ausgezeichnet. Mit gerade einmal 30 Cent pro 100 Gramm zählt das Produkt des fränkischen Discounters zu den preiswertesten im großen Test.Qualität, die man sehen kannDas Sortiment von NORMA wird immer wieder in Verbrauchertests bewertet und schneidet darin regelmäßig mit Bestnoten ab. Dokumentiert wurde in der aktuellen Ausgabe von ÖKO-TEST ebenfalls, dass die Pommes Frites von der NORMA-Marke POTATO MASTER einen weiteren, deutlichen Schritt nach vorne gemacht haben. Durch einen gezielten Wechsel des Herstellers ist es gelungen, das Testergebnis der Discount-Pommes auf "sehr gut" zu verbessern. 1.000 Gramm der Pommes gibt es bei NORMA für gerade einmal 1,79 Euro.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/5923861