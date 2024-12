Nach Darstellung von SMC-Research hat der Partner von LAIQON, Union Investment, die Vermarktung des Produkts "WertAnlage" gestartet. SMC-Analyst Holger Steffen sieht schon für das nächste Jahr großes Wachstumspotenzial für die Assets under Management, erwartet darauf aufbauend ein hohes Umsatz- und Gewinnwachstum und leitet daraus ein hohes Kurspotenzial ab.

Laut SMC-Research habe Union Investment die Vermarktung des Produkts "WertAnlage" gestartet, das von LAIQON in enger Zusammenarbeit mit dem Partner entwickelt worden sei und von der KI-Lösung der Tochter LAIC gesteuert werde. Die Analysten sehen hier ein großes Potenzial, das schon im nächsten Jahr das AuM-Wachstum von LAIQON deutlich stimulieren dürfte. Obwohl das Geschäft mit aktiven Fonds in einem in einigen Sektoren schwierigen Marktumfeld zuletzt etwas unter ihren Erwartungen verlaufen sei, weshalb sie ihre Schätzungen hier moderat zurückgenommen haben, rechnen die Analysten für 2025 daher mit einer kräftigen Steigerung der Assets under Management auf 8,3 Mrd. Euro - gegenüber 6,8 Mrd. Euro, die sie für das Jahresende 2024 erwarten.

Auf der Basis gehen sie davon aus, dass die Konzernerlöse im nächsten Jahr um 38 Prozent auf 44,4 Mio. Euro zulegen, womit auch der Sprung in die operative Gewinnzone - das EBITDA taxieren sie auf 4,0 Mio. Euro - gelingen sollte.

Dieses Potenzial sehen die Analysten im Aktienkurs nicht ansatzweise reflektiert. Als Beleg dafür werten sie auch, dass LAIQON zuletzt die renommierte Joachim Herz Stiftung als neuen Ankerinvestor habe gewinnen können, die sich im Rahmen einer Kapitalerhöhung mit knapp 10 Prozent an LAIQON beteiligt habe. Bemerkenswerterweise sei dies zu einem Kurs von 6,00 Euro und damit oberhalb des Börsenkurses erfolgt.

Die Analysten sehen den fairen Wert der Aktie mit 10,40 Euro weit oberhalb der aktuellen Notierung. Auch, wenn die Berücksichtigung der Kapitalerhöhung und eine leichte Reduktion der Schätzungen zur Entwicklung des Geschäftsvolumens im Bereich der aktiven Fonds für eine leichte Absenkung des Kursziels (zuvor: 10,70 Euro) gesorgt habe, ergebe sich daraus ein Verdopplungspotenzial, weshalb die Analysten ihre Einstufung mit "Buy" bekräftigen.

