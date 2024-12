Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte aktualisierte Programmtexte beachten!!Montag, 9. Dezember 2024, 15.05 UhrBares für RaresDie Trödel-Show mit Horst LichterHorst Lichter und sein Team präsentieren einen Bronze-Jäger, eine Tischleuchte, einen Ring, einen Teller mit Fischmotiv, ein Dupont-Feuerzeug und ein Collier mit Diamanten.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Dienstag, 10. Dezember 2024, 15.05 UhrBares für RaresDie Trödel-Show mit Horst LichterHorst Lichter und sein Team präsentieren eine Diamantensäge, ein Gemälde von Ernst Kolbe, neun Pins von Fluggesellschaften, einen Wandteller, einen Designerspiegel und eine Goldkette.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Mittwoch, 11. Dezember 2024, 15.05 UhrBares für RaresDie Trödel-Show mit Horst LichterHorst Lichter und sein Team präsentieren ein Gemälde von Erwin Kettemann, einen Ring, ein Disney-Konvolut, ein Collier mit Brillanten und zwei Fotoleuchten.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Donnerstag, 12. Dezember 2024, 15.05 UhrBares für RaresDie Trödel-Show mit Horst LichterHorst Lichter und sein Team präsentieren eine Bronzebüste, ein Collier, einen Servierwagen, zwei Wandteller, ein Fußball-Leder mit Unterschriften und eine Zuckerschale mit Löffeln.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5923886