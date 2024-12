Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Den politischen Irrungen und Wirrungen zum Trotz waren die Investoren an den Aktienmärkten wieder in Kauflaune und beim DAX ist ein neues Allzeithoch zu konstatieren, so die Analysten der Helaba.Auch die schlechtere Stimmungslage im Servicesektor der USA habe nicht zu erhöhter Risikoaversion beigetragen. Letztlich setzten die Akteure auf die EZB, die zu geldpolitischen Lockerungen bereit sei. Der Euro habe sich zudem bemerkenswert stabil gezeigt, und der hiesige Rentenmarkt sei mehr oder weniger auf der Stelle getreten. Die EWU-Peripheriespreads seien tendenziell gesunken, und auch die Risikoaufschläge französischer Staatsanleihen gegenüber Bundesanleihen seien nicht weiter angewachsen. Der Sturz der Mitte-Rechts-Regierung habe sich bereits abgezeichnet und sei in den Kursen eingepreist gewesen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...