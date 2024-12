NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Continental von "Underperform" auf "Market-Perform" hochgestuft und das Kursziel von 55 auf 60 Euro angehoben. 2025 werde für die Autobranche wieder ein schwieriges Jahr, schrieb Analyst Harry Martin in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Reifenhersteller könnten allerdings positiv überraschen. Contis Probleme im Autozuliefergeschäft blieben zwar. Im Reifenbereich sei das Unternehmen aber größter Profiteur guter Ersatzreifentrends. Mit "Outperform" stuft er weiter Michelin und Bridgestone ein./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2024 / 19:32 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2024 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005439004