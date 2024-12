HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Flatexdegiro mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Buy" belassen. Der Online-Broker habe die wichtigen Unternehmensentwicklungen der vergangenen Monate Revue passieren lassen und die operativen Geschäftsaussichten diskutiert, schrieb Analyst Christoph Greulich in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar nach einem Treffen mit dem Finanzvorstand auf der Berenberg-Investorenkonferenz. Demzufolge lägen wichtige Themen der letzten Jahre im Zusammenhang mit der deutschen Finanzaufsicht Bafin nun hinter dem Unternehmen, das sich wieder auf Innovationen und kommerzielle Fortschritte fokussieren könne./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2024 / 10:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000FTG1111