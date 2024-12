ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat BP mit einem Kursziel von 525 Pence auf "Buy" belassen. Die Stimmung für den Ölkonzern sei auf dem tiefsten Stand seit vielen Jahren, und seit Anfang 2023 hinke die Aktie der Branche mehr als 30 Prozent hinterher, schrieb Analyst Joshua Stone in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Nachdem auch die Konsensschätzungen vier Quartale in Folge gesunken seien, sei das Strategie-Update im Februar eine Chance für die Briten, den Hebel umzulegen. Stone sieht bei den Investitionen Spielraum nach unten und bei den Einsparungen Luft nach oben. Dazu könnte ein weniger umfangreicher Aktienrückkauf helfen, Druck von der Bilanz zu nehmen./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2024 / 17:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2024 / 17:29 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB0007980591