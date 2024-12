Köln (ots) -Die Lebensversicherer der DEVK halten die im Vorjahr deutlich erhöhte Verzinsung auch im kommenden Jahr stabil. Für die Verträge der DEVK Allgemeine Leben AG bleibt die laufende Verzinsung bei 2,4 Prozent. Beim DEVK-Lebensversicherungsverein beträgt sie 3,0 Prozent. Hinzu kommen weitere Überschüsse, die die Gesamtverzinsung beim Verein auf bis zu 4,1 Prozent anheben."Trotz der aktuellen wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen bieten wir unseren Mitgliedern sowie Kundinnen und Kunden weiterhin eine attraktive und überdurchschnittliche Verzinsung ihrer Lebensversicherungsverträge", betont Dr. Michael Zons, im Vorstand der DEVK zuständig für die Lebensversicherung. So bleibt die im Vorjahr deutlich angehobene Überschussbeteiligung für Kapital- und Rentenversicherungen auch im Jahr 2025 stabil. Die Versicherten der DEVK Allgemeine Leben erhalten eine Gesamtverzinsung von bis zu 3,3 Prozent inklusive endfälliger Komponenten. Die laufende Verzinsung liegt hier unverändert bei 2,4 Prozent inklusive Rechnungszins.Attraktive Konditionen für Beschäftigte in der VerkehrsbrancheFür den DEVK-Lebensversicherungsverein beträgt die laufende Verzinsung inklusive Rechnungszins weiterhin 3,0 Prozent. Die Gesamtverzinsung steigt je nach Vertrag auf bis zu 4,1 Prozent, wobei auch Schlussgewinne und eine Mindestbeteiligung an den Bewertungsreserven berücksichtigt sind. Von den attraktiven Vereinskonditionen profitieren vor allem Beschäftigte der Verkehrsbranche sowie deren Angehörige, etwa Mitarbeitende der Deutschen Bahn. Die DEVK Allgemeine Leben AG steht Kundinnen und Kunden offen, die nicht im Verkehrssektor tätig sind.Bestnote für leistungsstarke LebensversichererSeit Jahrzehnten erzielt die DEVK im langfristigen Vergleich überdurchschnittlich hohe Renditen für ihre Mitglieder sowie Kundinnen und Kunden. So hat die WirtschaftsWoche im Oktober 2024 einen Artikel über die leistungsstärksten Lebensversicherer veröffentlicht. Der DEVK-Lebensversicherungsverein erhält darin erneut die Bestnote: fünf Sterne. Für die Untersuchung hat die Hamburger Ratingagentur "Ascore Analyse" die Geschäftsberichte von 54 Versicherungsunternehmen ausgewertet - nach der Methode des Finanzwissenschaftlers Jörg Finsinger.Informationen zur DEVK-Lebensversicherung finden Sie in unserem Produkt-Bereich: www.devk.de/altersvorsorgeFotos zur Pressemitteilung finden Sie hier: https://ots.de/Q6GPl5Das beste Gefühl ist, wenn einfach nichts passiert. Und wenn doch mal was ist, hilft die DEVK schnell und persönlich weiter. Vor fast 140 Jahren von Eisenbahnern für Eisenbahner gegründet krempeln heute rund 7.500 Menschen im Innen- und Außendienst die Ärmel hoch. Sie kümmern sich um die Anliegen von bundesweit rund 4,2 Millionen Kundinnen und Kunden. Davon sind 577.000 Mitglieder, also Beschäftigte der Verkehrsbranche und deren Angehörige. Insgesamt versichert die DEVK mehr als 15,0 Millionen Risiken in allen Sparten. Nach der Anzahl der Verträge ist sie Deutschlands viertgrößter Hausrat-, fünftgrößter Pkw- und sechstgrößter Haftpflichtversicherer.Pressekontakt:DEVK VersicherungenMelanie StaudtRiehler Straße 19050735 KölnTel. 0221 757-1806E-Mail: melanie.staudt@devk.deOriginal-Content von: DEVK Versicherungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/36522/5923940