Bitcoin explodiert über 100.000 $: Wann folgen PEPU & STARS?

Der digitale Währungsmarkt ist "on fire". Bitcoin explodiert erstmals in der Geschichte über 100.000 US-Dollar, während Ethereum fast 4.000 US-Dollar erreicht. Derweil positionieren sich neue Coins für den Bullenmarkt. Können also PEPU und STARS bald auf BTC und ETH folgen? Denn historisch wird in einem Bullenmarkt Kapital immer wieder umgeschichtet, um die größtmöglichen Renditen zu erzielen.

Bitcoin schießt auf Rekordhoch: Erstmals über 100.000 $

Bitcoin hat endlich die symbolische Marke überschritten, angetrieben durch das Momentum nach Donald Trumps Wahlsieg. Dieser hatte während seiner Kampagne eine Lockerung der Regulierung für Kryptowährungen signalisiert. Besonders seit den US-Präsidentschaftswahlen am 5. November erlebte Bitcoin einen signifikanten Preisanstieg. Die jüngste Dynamik wurde weiter verstärkt durch Trumps Ankündigung, Paul Atkins als seinen Favoriten für den Vorsitz der US-Börsenaufsicht SEC zu benennen. Diese Entscheidung wird von Investoren als Signal für eine kryptofreundliche Zukunft gewertet. Denn Atkins war bereits für die SEC tätig und steht für eine positive Krypto-Regulierung.

If you bought $100 of Bitcoin when Coinbase was founded in June 2012, it would now be worth about $1,500,000.



If you kept the $100 USD you'd only be able to purchase about $73 worth of goods today.



Bitcoin is the best performing asset of the last 12 years, and it's still early… pic.twitter.com/dvBgX5K7or - Brian Armstrong (@brian_armstrong) December 5, 2024

Brian Armstrong, CEO von Coinbase, betont Bitcoin nun als das erfolgreichste Asset der letzten 12 Jahre. Ein Investment von 100 Dollar seit 2012 - dem Zeitpunkt der Coinbase-Gründung - wäre heute 1,5 Millionen US-Dollar wert. Im Vergleich dazu hätte der Wert von 100 US-Dollar an Kaufkraft deutlich verloren. Armstrong sieht Bitcoin erst am Anfang seiner Entwicklung und empfiehlt Regierungen, strategische Reserven aufzubauen, um sich gegen Inflation abzusichern. Mit 100.000 US-Dollar markiert Bitcoin einen Meilenstein, der weiteres Potenzial signalisiert.

Neuer Krypto-Zyklus: Erst BTC, dann ETH! Wann PEPU & STARS?

In Krypto-Zyklen folgt oft ein wiederkehrendes Muster: Nach einem Bitcoin-Pump steigt meist Ethereum, bevor kleinere Altcoins und spekulative Projekte profitieren. Dieses Verhalten spiegelt eine typische Gewinnrotation wider. Anleger schichten ihre Erträge aus Bitcoin, das als stabilere Anlage gilt, in riskantere Assets um. Ethereum profitiert als größte Altcoin häufig zuerst. Anschließend fließen Mittel in kleinere Coins und Projekte, die höhere Renditen versprechen. Diese Allokation folgt der Suche nach maximalem Potenzial in einer aufsteigenden Marktphase.

Frühzeitig günstige Positionierungen bei Projekten bieten erhebliche Vorteile. Anleger können potenzielle Kursanstiege maximal nutzen, bevor das breite Interesse den Preis treibt. Gerade in spekulativen Phasen steigen kleine Altcoins oft exponentiell.

Zwei spannende Projekte, die aktuell Stärke zeigen und sich für die parabolische Altcoin-Saison eignen könnten, sind PEPU und STARS:

Pepe Unchained (PEPU)

Pepe Unchained (PEPU) etabliert sich derweil als visionäres Projekt im Meme-Coin-Segment. Das Herzstück des Konzepts ist eine speziell entwickelte Layer-2-Blockchain, die hohe Effizienz, verbesserte Skalierbarkeit und günstige Transaktionen vereint. Seit dem Sommer 2024 hat der Vorverkauf des PEPU Tokens beachtliche Erfolge erzielt und über 70 Millionen US-Dollar eingebracht. Mit einem täglich wachsenden Investitionsvolumen von mehr als 2 Millionen US-Dollar könnte der Vorverkauf sogar vorzeitig enden. Der aktuelle Tokenpreis von 0,01295 US-Dollar bietet Anlegern eine letzte Chance, sich vor dem öffentlichen Handel zu positionieren.

Mehr über Pepe Unchained erfahren

Die Architektur ermöglicht nicht nur schnelle und kostengünstige Transaktionen, sondern umfasst auch innovative Features wie eine dezentrale Börse, einen Block-Explorer und eine Bridge für nahtlose Verbindungen zwischen Ethereum und Layer-2. Zusätzlich unterstützt ein Förderprogramm namens "Pepe Frens with Benefits" Entwickler bei der Schaffung neuer dezentraler Anwendungen.

Die Tokenverteilung ist strategisch ausgelegt, um ein stabiles und langfristiges Wachstum zu gewährleisten. 40 Prozent der insgesamt 8 Milliarden PEPU Token sind für den Vorverkauf reserviert, während 30 Prozent Staking-Belohnungen dienen. Weitere Anteile sind für Marketing, Liquidität und technische Entwicklung vorgesehen.

Mit der Möglichkeit, PEPU Token über ETH, USDT oder Kreditkarten zu erwerben, bietet Pepe Unchained einen einfachen Zugang für Anleger. Wer PEPU kauft, beteiligt sich an der ersten Meme-L2, die dennoch bei Handelsstart günstiger als das Gros aller anderen Layer-2 bewertet sein wird.

Direkt zum PEPU Presale

Crypto All-Stars (STARS)

Kreative Projekte prägen zunehmend die Dynamik des Krypto-Marktes. Das Projekt Crypto All-Stars hat bereits im Presale über 8,5 Millionen US-Dollar eingesammelt und kombiniert den aktuellen Meme-Coin-Trend mit innovativen Ansätzen im Bereich Staking. Der Vorverkauf läuft noch etwa zwei Wochen und zieht weiterhin starkes Interesse auf sich.

Mehr über Crypto All-Stars erfahren

Ein zentrales Element von Crypto All-Stars ist das sogenannte MemeVault. Dies ist eine speziell entwickelte Plattform, die das Staking von Meme-Coins revolutionieren soll. Ziel ist es, bisher komplexe Prozesse benutzerfreundlich zu gestalten und gleichzeitig die Effizienz zu steigern. Nutzer können populäre Token wie Shiba Inu, Floki oder Bonk in einem System verwalten, das auf dem innovativen ERC-1155-Standard basiert. Diese Technologie ermöglicht das gleichzeitige Staken mehrerer Token, was den Komfort für Anleger erheblich verbessert. Zum Start unterstützt das MemeVault elf verschiedene Meme-Coins, wobei eine Erweiterung auf weitere Projekte bereits geplant ist. Die Plattform ist zudem mit führenden Blockchains wie Ethereum, Binance Smart Chain und Solana kompatibel, was die Attraktivität für ein breites Publikum steigert.

Der STARS Token dient nicht nur als Anreiz für Staking-Aktivitäten, sondern erfüllt eine doppelte Funktionalität. Anleger können sowohl durch das klassische Staking von Meme-Coins als auch durch das direkte Staking des Tokens selbst profitieren.

Der Presale ermöglicht den Erwerb von STARS Tokens über Ethereum, USDT, BNB und verschiedene Meme-Coins - einfach die Website besuchen, das Wallet verbinden und dann die Token tauschen.

Mehr über Crypto All-Stars erfahren

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.