Hamburg (ots) -Sehen, was sich lohnt: 200 x Louisiana. Im neuen MERIAN scout über den US-Bundesstaat Louisiana geht es ganz viel ums Entdecken, Erleben und Genießen: Er ist ab 6. Dezember 2024 für 7,90 Euro im gut sortierten Handel und unter www.merian.de erhältlich."Feed Your Soul" lautet das Motto von Louisiana. Und das macht auch der neue Merian scout Louisiana. Hier gibt es 200 Tipps und Ideen wie man diesen Bundesstaat im Süden der USA mit allen Sinnen erleben kann. Sinnlichkeit, Herzlichkeit und eine wunderschöne Landschaft sind die charakteristischen Merkmale Louisianas. Das fängt beim Essen an. Die Liebe zu traditionellen Gerichten, zu Seafood- und Eintopf-Klassikern wie Gumbo oder Jambalaya ist allgegenwärtig. Ansteckend lebensfroh feiern die Menschen im südlichen Louisiana das Leben, ihre Traditionen und verschiedenen Kulturen zu karibisch anmutenden Zydeco-Rhythmen und französischer Cajun-Musik, während in New Orleans das Herz des Jazz kräftig schlägt. Lust auf Natur? Sie haben die schöne Wahl zwischen der Magie der Sümpfe, malerischen Seen und Wäldern. Unterwegs warten Begegnungen mit Menschen, die so wohltuend geerdet und ehrlich sind, dass einem immer wieder warm ums Herz wird.Der MERIAN scout Louisiana ist in vier geografische Regionen gegliedert. Vier Protagonisten stehen sinnbildlich für je eine davon. Sie nehmen die Leserinnen und Leser mit zu ihren persönlichen Highlights. Plantagenmanager Bill McKee kennt sich im SÜDOSTEN mit seinen malerischen Alleen und Herrenhäusern bestens aus, Hoteldirektor Steve Caputo weiß alles über die Reize des trubeligen NEW ORLEANS, Touren-Anbieter Scott Lagrange ist in den sagenumwobenen Sümpfen des SÜDWESTENS zuhause und Fotograf Jesse D Poole weiß, wo man in NORDEN & MITTE Louisianas die schönsten Ausblicke hat.Zum Abschluss des Magazins erzählt der Musiker Jourdan Thibodeaux von den so unterschiedlichen Traditionen, der bewegten Geschichte und der vielfältigen Kultur Louisianas, das so ganz anders sich, als man sich Amerika oft vorstellt.Mit Hilfe der Protagonisten hat Autor Martin Witt auf einer langen Recherchereise für den MERIAN scout Louisiana 200 Tipps zusammengestellt, wie und wo man Louisiana, das übrigens auch eine äußerst beliebte Location für viele Filme ist und deshalb schon "South Hollywood" genannt wird, eindrucksvoll erleben kann.Auf insgesamt 116 Seiten präsentiert der MERIAN scout Louisiana in jedem Kapitel die Highlights der Region: Die interessantesten Hotels, Bars, Diners und Restaurants mit den leckersten Spezialitäten aus Louisiana, die spannendsten Touren, die tollsten Plantagen, die spektakulärsten Festivals, die ungewöhnlichsten Museen und Shops.Damit man sie schnell findet, sind alle 200 Tipps in einer Übersichtskarte verortet, nach Kategorien eingeteilt und farblich codiert (Essen & Trinken, Erleben & Entdecken, Shopping, Feiern, Über Nacht).Der MERIAN scout Louisiana ist in Kooperation mit Explore Louisiana und Brand USA entstanden und erscheint am 6. Dezember 2024 mit einer Druckauflage von 50.000 Exemplaren.Gern senden wir Ihnen Bildmaterial zu.Über den Jahreszeiten VerlagWie kein anderes Medienhaus versteht es der Jahreszeiten Verlag, mit seinen starken Marken und hochwertigen Inhalten die schönen Dinge im Leben zu kuratieren und einzigartige Luxuslebenswelten zu kreieren. Mit Leidenschaft, Kompetenz und dem feinen Gespür für Luxus, Food, Design und Travel hat er über Jahrzehnte bewiesen, wie er treue Communities aufbaut und erweitert. Die Medienmarken überzeugen mit journalistischer Qualität und nachhaltigen Werten - heute, morgen und in Zukunft.Pressekontakt:Kirsten Hedinger, Hedinger Communications GmbH, Paul-Dessau-Str. 3c, 22761 Hamburg,Fon 040/421011-12, E-Mail: Hedinger@Hedinger-PR.deOriginal-Content von: Jahreszeiten Verlag, MERIAN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32055/5923972