Die Thyssenkrupp-Aktie verzeichnete am Handelstag einen moderaten Anstieg von 0,3 Prozent auf 3,99 EUR, wobei das Tageshoch bei 4,00 EUR lag. Dennoch befindet sich das Papier in einer herausfordernden Position, da es seit seinem 52-Wochen-Hoch von 6,86 EUR im Dezember 2023 erheblich an Wert verloren hat. Die jüngsten Geschäftsergebnisse zeigen zwar eine Verbesserung beim Verlust je Aktie von -3,23 EUR auf -1,70 EUR, jedoch stagniert der Umsatz bei 8,81 Mrd. EUR.

Restrukturierungsmaßnahmen im Fokus

Die angespannte Situation spiegelt sich besonders in der Stahlsparte wider, wo weitreichende Restrukturierungsmaßnahmen geplant sind. Das Unternehmen beabsichtigt einen umfassenden Stellenabbau von 5000 Arbeitsplätzen sowie die Auslagerung von weiteren 6000 Stellen. Diese einschneidenden Maßnahmen sollen die Wettbewerbsfähigkeit des defizitären Stahlgeschäfts wiederherstellen. Analysten prognostizieren für die Aktie ein durchschnittliches Kursziel von 5,05 EUR, während die Dividende voraussichtlich bei 0,150 EUR stabil bleiben wird.

Anzeige

Thyssenkrupp-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Thyssenkrupp-Analyse vom 5. Dezember liefert die Antwort:

Die neusten Thyssenkrupp-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Thyssenkrupp-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 5. Dezember erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Thyssenkrupp: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...