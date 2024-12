Der Essenslieferdienstleister Delivery Hero verzeichnete am Dienstag einen erheblichen Kurseinbruch an der Börse, nachdem der mit Spannung erwartete Börsengang der Tochtergesellschaft Talabat in Dubai die Erwartungen nicht erfüllen konnte. Trotz eines vielversprechenden Starts mit einem Plus von 7,5 Prozent und einem Kurs von 1,72 Dirham, schloss die Talabat-Aktie den Handelstag mit einem Minus von knapp 7 Prozent bei 1,49 Dirham ab. Diese Entwicklung zog auch die Delivery Hero-Aktie in Mitleidenschaft, die im XETRA-Handel deutlich an Wert verlor und am späten Mittag um 11,72 Prozent auf 32,41 Euro einbrach.

Geschäftsentwicklung im Nahen Osten

Die Platzierung von 20 Prozent der Talabat-Anteile brachte Delivery Hero zwar etwa zwei Milliarden Euro ein, konnte aber die skeptische Haltung der Investoren nicht überwinden. Dabei zeigt das operative Geschäft von Talabat durchaus positive Signale: Mit einem Bruttowarenwert von über fünf Milliarden Euro im Jahr 2023 und einem Wachstum von mehr als 20 Prozent im ersten Halbjahr 2024 demonstriert die Nahost-Tochter grundsätzlich eine solide Geschäftsentwicklung. Die bereinigte EBITDA-Marge liegt bei über sechs Prozent.

