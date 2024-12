Whatsapp arbeitet an einer neuen Funktion, die Anrufe in Chatgruppen verbessern soll. Dadurch werden eure Kontakte nicht mehr von einem Klingelton auf den Anruf hingewiesen. Wann sich das lohnt, erfahrt ihr hier. Die Verantwortlichen bei Whatsapp setzen anscheinend viel daran, Nutzer:innen nicht mehr mit Benachrichtigungen und lauten Tönen zu stören. Zuletzt gab es ein Update, mit dem ihr Whatsapp-Sprachnachrichten nicht mehr laut in der Öffentlichkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...