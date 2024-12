Mit Amazon, Microsoft und Google haben bereits drei Tech-Riesen angekündigt, in Zukunft auf Atomkraft zu setzen, um ihre gigantischen Rechenzentren mit Energie zu versorgen. Passieren soll dies sowohl durch die Reaktivierung bereits stillgelegter Kraftwerke als auch den Einsatz von modularen Kleinkraftwerken. Nun kündigte der nächste große Player an, in Zukunft auf Kernkraft zu setzen.Anzeige:Die Facebook-Mutter Meta (US30303M1027) kündigte jüngst an, Anfang der 2030er Jahre neue Kernkraftwerke in Betrieb nehmen zu wollen, die über eine ...

