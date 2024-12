Nach einer monatelangen Talfahrt, in dessen Zuge sie 35% an Wert eingebüßt hatte, konnte sich die LVMH-Aktie Ende November bei einem Kurs von 573 € stabilisieren. In den letzten Tagen zeigte das Papier des französischen Luxusgüterkonzerns eine leichte Erholungstendenz. Kann man schon von einer Trendwende sprechen und sollten Anleger nun auf ein Comeback der Luxusaktie setzen? Vorsichtiger Optimismus Die aktuellen Einschätzungen von Bankexperten deuten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...