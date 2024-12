Die ProSiebenSat1-Aktie verzeichnete am Handelstag einen beachtlichen Kursanstieg von über 12 Prozent und erreichte einen Schlusskurs von 5,31 Euro. Auslöser für diese positive Entwicklung waren Medienberichte über mögliche Übernahmepläne durch den italienischen Medienkonzern MediaForEurope. Laut italienischen Presseberichten führt das Unternehmen derzeit Gespräche über einen Kredit in Höhe von 3,4 Milliarden Euro. Diese Nachricht befeuerte erneut die seit längerem kursierenden Spekulationen über eine vollständige Übernahme des deutschen Medienhauses, an dem die Italiener bereits knapp 30 Prozent der Anteile halten.

Erholung vom Mehrjahrestief

Nach dem kürzlich erreichten Tiefstand von 4,50 Euro zeigt die Aktie nun deutliche Anzeichen einer Erholung. Analysten sehen für das Wertpapier ein durchschnittliches Kursziel von 7,25 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Die jüngste Entwicklung wird zusätzlich durch den erfolgreichen Erwerb von Bundesliga-Übertragungsrechten für die kommenden vier Spielzeiten gestützt, wodurch sich der Konzern wichtige Sport-Content sichern konnte.

