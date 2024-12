Dogecoin Prognose: Ehemaliger Goldman Sachs Mitarbeiter erwartet DOGE-Explosion von über 5.600 Prozent

Der vergangene Monat war äußerst bullish für den größten und ältesten Meme-Token der Welt: Nachdem die Kryptowährung noch im Sommer für knapp 0,10 US-Dollar gehandelt wurde, stieg der Preis mittlerweile um mehr als das Vierfache an. Ein Großteil dieser Kursgewinne wurde vor allem in den letzten 30 Tagen erreicht, nachdem Donald Trump die Wahl zum nächsten US-Präsidenten für sich entscheiden konnte.

Doch diese Bullenrallye scheint noch lange nicht vorbei zu sein - behauptet zumindest ein ehemaliger Mitarbeiter der weltweit agierenden Investmentbank Goldman Sachs. Er weist darauf hin, dass der DOGE-Token bald signifikante Kursveränderungen durchleben wird.

Könnte Dogecoin über 5.000 Prozent steigen?

Der Finanzexperte Raoul Pal gehört mit über 1,1 Millionen Follower auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) zu den populärsten Krypto-Analysten. Vor kurzem beschäftigte er sich mit dem aktuell anhaltenden Aufstieg von XRP - und verglich dabei die Ausgangssituation der Ripple-Währung mit dem aktuellen Kurs von Dogecoin. Seiner Einschätzung nach gibt es hier nämlich klare Parallelen.

In seinem Tweet erklärte er, dass XRP das letzte Mal, als die von ihm festgestellte Kursmetrik aufgetreten ist, über 5.600 Prozent zulegen konnte. Auch für Dogecoin sei jetzt so ein Keilmuster vorhanden - und Roul Pal hält es für wahrscheinlich, dass der DOGE-Token ähnlich stark wie XRP zulegen wird.

$DOGE is another that looks similar in potential magnitude. Insane Banana's chart.



- Raoul Pal (@RaoulGMI) December 2, 2024

In den letzten Wochen konnte Dogecoin bereits ordentliche Kursgewinne verzeichnen und alleine in den letzten 30 Tagen um satte 161,63 Prozent zulegen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels lag der DOGE-Preis bei einem Wert von 0,4388 US-Dollar. Sollte Pal mit seiner Dogecoin Prognose recht behalten, würde der DOGE-Token innerhalb der nächsten Monate die Marke von 20 US-Dollar überschreiten. Wie realistisch dies allerdings ist, ist fraglich, denn bisher liegt das Allzeithoch des weltweit ersten Meme-Coins bei 0,7316 US-Dollar und müsste damit um fast das 30-fache übertroffen werden.

Allerdings stehen die Chancen nicht schlecht, dass der Meme-Token tatsächlich an Wert hinzugewinnen wird: Das neue US-amerikanische Department of Government Efficiency (D.O.G.E.) könnte bereits mit der Einführung von Donald Trump als Präsident starten und alleine aufgrund seines Namens für einen erneuten Hype sorgen. Hinzu kommt die allgemein bullishe Stimmung am derzeitigen Krypto-Markt und ein immer stärker werdender Fokus auf Meme-Coin-Währungen. Letzteres betrifft nicht nur bereits etablierte Kryptowährungen wie Dogecoin, sondern auch immer häufiger Presale Projekte. Gerade deshalb könnte Crypto All-Stars (STARS) als neue Meme-Coin-Staking-Plattform besonders gut positioniert sein.

Baldiger Coin Launch: Jetzt Crypto All-Stars noch im Presale kaufen?

In 15 Tagen verlässt Crypto All-Stars bereits den aktuell noch laufenden Vorverkauf. Doch bereits jetzt ist klar: Das Presale-Projekt ist ein voller Erfolg. Denn mittlerweile wurden über 8,6 Millionen US-Dollar an Kapital bereits gesammelt. Doch warum ist das Interesse an der Staking-Plattform so groß?

Dies dürfte vor allem daran liegen, dass sich Crypto All-Stars voll und ganz auf das Staken von Meme-Coin-Währungen spezialisiert hat: Zunächst werden elf verschiedene Meme-Token unterstützt, zu denen Dogecoin und Shiba Inu sowie PEPE oder BONK zählen. Später soll das MemeVault Ökosystem - das Staking-Portal von Crypto All-Stars - noch weiter ausgebaut werden, indem nach und nach weitere Meme-Coins integriert werden.

Wer zudem jetzt im Presale die ersten STARS-Token erwirbt, bekommt nicht nur einen günstigen Fixpreis geboten, sondern kann diese Coins auch direkt im Presale-Staking festsetzen. Dieses bietet derzeit eine besonders hohe jährliche prozentuale Rendite (APY), die im Augenblick bei 256 Prozent liegt.

Sämtliche Staking-Belohnungen werden übrigens jetzt und in Zukunft in Form des nativen STARS-Tokens ausgezahlt, weshalb das erste Presale-Staking-Angebot ganze 25 Prozent aller Crypto All-Stars Coins auszahlen wird. Weitere 20 Prozent sind nur für den Vorverkauf reserviert, weitere 10 Prozent für den späteren Handel an den Kryptobörsen, um genügend Liquidität am Markt bieten zu können.

