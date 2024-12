Ostfildern (ots) -- Anwenderunternehmen vergeben Bestnoten für die ERP-Software FEPA von Planat- Bei 83 Prozent aller Bewertungskriterien ist FEPA von Planat wesentlich besser als der ERP-DurchschnittIn der aktuellen Studie "ERP in der Praxis 2024/2025" von Trovarit* schneidet der Stuttgarter ERP-Anbieter Planat GmbH deutlich über dem Branchendurchschnitt ab. Das Research-Team von Trovarit hat über 40 Systeme für das Enterprise Resource Planning (ERP) nach mehr als 40 Kriterien bewertet und Schulnoten von 1 (sehr gut) bis 5 (mangelhaft) vergeben. Hierzu wurden die Erfahrungen von mehr als 1.700 Anwenderunternehmen aus dem deutschsprachigen Raum ausgewertet und in der Studie zusammengefasst. "Unser ERP-System FEPA hat sich 2024/25 wie schon beim letzten Vergleich 2022/23 unter den Spitzenreitern etablieren können", freut sich Christian Biebl, Geschäftsführer der Planat GmbH.Die Ergebnisse zeigen, dass FEPA besonders gut geeignet ist, um Unternehmen mit eigener Fertigung dabei zu unterstützen, die wachsenden Herausforderungen zu bewältigen. Dazu gehören beispielsweise anhaltende Unsicherheiten in den Lieferketten, hohe Rohstoff- und Energiekosten sowie der steigende Bedarf an betrieblichen Kennzahlen zur Erfüllung von Berichtspflichten über die Nachhaltigkeit der unternehmerischen Tätigkeit. Dies alles stellt hohe Anforderungen an die kaufmännische und logistische Auftragsabwicklung. Hinzu kommt die wachsende Bedeutung des ERP-Systems als Datendrehscheibe und Zentrale für die Geschäftsprozesse.Christian Biebl von Planat erklärt: "Das ERP-System hat unmittelbaren Einfluss auf das Geschäft und die Wettbewerbsfähigkeit. Daher sind Mittelständler mit Produktion gut beraten, einen Anbieter wie Planat zu wählen, der darauf spezialisiert ist und seit vielen Jahren im unabhängigen Trovarit-Test mit Bestnoten glänzt." "Als Steuerungsinstrument für die wichtigsten Geschäftsprozesse leisten ERP-Systeme oftmals einen wesentlichen Beitrag zur Geschäftsentwicklung", heißt es bestätigend in der Trovarit-Studie 2024/25.Beste Noten in den wichtigen KriterienIn 83 Prozent der Vergleichskriterien haben Anwender FEPA eine Note gegeben, die besser ist als die Mittelwerte aller untersuchten ERP-Lösungen. Funktionalität, Schnittstellen, Ergonomie, Performance, Release-Fähigkeit, Formulare und Auswertungen, Anpassbarkeit und Flexibilität, Stabilität, mobile Einsetzbarkeit, internationale Nutzbarkeit, Aufwand der Datenpflege und vieles mehr - in allen Punkten schneidet FEPA nach der unabhängigen Studie von Trovarit mit überragender Performance ab. Bei der Gesamtbewertung erhält FEPA die Note 1,6 - das ist mehr als 7,5 Prozent besser als der Mittelwert über alle ERP-Systeme hinweg.Ein Blick auf die unterschiedlichen Kriterien macht klar, wie es FEPA auf den überdurchschnittlich guten Platz geschafft hat. So erhält die Ergonomie von FEPA die Note 1,7, während der Mittelwert bei 2,1 liegt. Auch in der Funktionalität hat FEPA mit 1,7 die Nase vorn. Bei Formularen und Auswertungen bringt es das ERP-System von Planat auf die Note 1,4; der Durchschnitt beträgt 2,1. In der Release-Fähigkeit erreicht FEPA 1,6 gegenüber 2,1. Bezüglich des Supports bei Updates und Releasewechsel gibt die Trovarit-Studie Planat die Note 1,7; der Rest kommt auf 2,0. Zusammengefasst ist FEPA Punkt für Punkt besser als der Wettbewerb.Garantie für Release-Sicherheit und Update-FähigkeitBesonders weit vorne liegt Planat bei den vor allem für die mittelständische Industrie so wichtigen Anpassungsmöglichkeiten an die firmenspezifischen Anforderungen. So bringt es FEPA beim Anteil der Individualprogrammierung auf bemerkenswerte 1,8, während der Durchschnitt über alle ERP-Systeme hinweg lediglich bei 2,1 liegt. Planat garantiert, dass jede kundenspezifische Anpassung Release-sicher und Update-fähig ist. Damit können die Unternehmen von jeder Verbesserung der Software durch Planat profitieren, ohne um ihre individuellen Modifikationen fürchten zu müssen.Besonders gut geeignet für die mittelständische IndustrieVor diesem Hintergrund wird verständlich, dass die Anwender dem Einsatz der Planat-Software insbesondere im Mittelstand eine besonders gute Note ausstellen: 1,6 für die KMU-Eignung von FEPA - mehr als elf Prozent besser als der Schnitt aller untersuchten ERP-Systeme. Die Fokussierung von ERP-Anbietern wie Planat auf eine klar umrissene Zielgruppe - FEPA ist für die mittelständische Industrie optimiert - wird von Trovarit ausdrücklich gutgeheißen. Die Spezialisierung wirkt sich gleich doppelt positiv auf die Anwenderzufriedenheit aus, heißt es in der Studie: erstens durch die bessere Erfüllung der Anforderungen der jeweilige Zielgruppe, und zweitens durch das tiefere Know-how, wodurch die Berater und Supporter die Sachverhalte der Anwender kennen und die Fachsprache der Kunden sprechen.FEPA ist vollständig auf die Bedürfnisse der fertigenden Industrie zugeschnitten und kann im Einsatz Verwaltung und Produktion von der Losgröße eins bis zur Massenfertigung unterstützen, ebenso wie ein angeschlossenes Auftragsgeschäft für Service und Wartung. Mit über 40 Jahren Erfahrung gehört Planat zu den Spezialisten in der produzierenden Industrie.Gute Noten für Planat auch als Einführungs- und BetreuungspartnerNicht nur FEPA erhält in der Trovarit-Studie Bestnoten. Auch PLANAT als Implementierungs- und Wartungspartner schneidet bei der Marktuntersuchung besonders gut ab. Erstere kommen auf die Note 1,6, letztere auf 1,7. Besonders positiv hervorgehoben werden der Support im Projekt und die kundenspezifischen Anpassung durch Planat sowie die Erreichbarkeit und Kompetenz der Hotline. Das ist umso bemerkenswerter, als die Trovarit -Studie feststellt, dass der Support und die Hotline über alle untersuchten Partner von ERP-Anbietern hinweg 2024 nachgelassen hat."Die Bestnoten sowohl für unser Produkt als für die Unterstützung bei der Implementierung und im Einsatz stellen ein Signal höchster Kundenzufriedenheit dar. Das ist für uns Bestätigung und Ansporn zugleich, auch künftig für jedes einzelne Kundenprojekt unser Bestes zu geben", sagt Planat-Geschäftsführer Christian Biebl.Planat setzt traditionell auf eine intensive und auf den Kunden zugeschnittene Beratung und Betreuung, verbunden mit einem umfassenden Schulungsangebot. Neben der intensiven und engagierten Kundenbetreuung sowohl während der Einführung als auch im laufenden Betrieb überzeugt die Anwender das Prinzip "Alles aus einer Hand". So erhält jeder Kunde seine festen Ansprechpartner für alle Fragen und Anforderungen rund um seine FEPA-Installation. Diese intensive Unterstützung ist für mittelständische Industrieunternehmen besonders wichtig, bei denen das ERP-System die Grundlage der gesamten Digitalisierungsstrategie darstellt.----------* Die Studie "ERP in der Praxis - Anwenderzufriedenheit, Nutzen & Perspektiven" wurde unter der Leitung von Dr.-Ing. Dipl.-Wirt.-Ing. Karsten Sontow erstellt. Das Research-Team der Trovarit AG konnte verschiedene Fachexperten der Partner, wie das Forschungsinstitut für Rationalisierung (FIR) e.V. an der RWTH Aachen, Center Integrated Business Applications (CIBA), ERP-Tuner (Wien) und 2BCS AG (St. Gallen) für das Projekt gewinnen. Die Trovarit AG und ihre Partner beschäftigen sich seit Jahren mit den internationalen und nationalen Märkten für Business Software. Sie konzentrieren sich dabei insbesondere auf den Bereich des Mittelstands.Die Planat GmbH (www.planat.de) bietet mit der skalierbaren ERP-Standardsoftware FEPA einen flexiblen IT-Service "Made in Germany" für den produzierenden Mittelstand. In der Basisversion verantwortet die Software Vertrieb, Beschaffung, Logistik, Produktionsplanung und -steuerung mit Betriebsdatenerfassung und betriebswirtschaftlichen Anwendungen. On top können bedarfsgerecht branchenspezifische Softwareinhalte integriert und diverse Add-ons, wie z. B. ein Dokumentenmanagementsystem (DMS) oder Customer-Relationship-Management (CRM), eingesetzt werden. 