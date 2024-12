Essen (ots) -Nach dem erfolgreichen Launch der Meatember®-Kampagne für gutes Fleisch im September darf sich die R&S Vertriebs GmbH gemeinsam mit ihren Handelspartnern bereits freuen: Nach zahlreichen Händlerregistrierungen starteten nun die ersten Theken im Lebensmitteleinzelhandel erfolgreiche Aktionen am Point of Sale. Mit Rollups, Flyern, Thekencrownern und Co. setzen die Märkte die R&S-Markenfleischprogramme in Szene.Ein klares Signal an VerbraucherDie europäischen R&S Markenfleischprogramme stehen für Qualität, Genuss und Tierwohl - perfekte Konzepte für den Meatember®-Gedanken: Verbraucher sollten guten Gewissens Fleisch in verantwortungsvollen Mengen und vor allem aus verantwortungsvoller Erzeugung genießen können. Die Frischetheken können das Kampagnenangebot für sich nutzen und Informations- und Dekorationsmaterial bestellen. Damit schaffen sie Aufmerksamkeit für Fleischprogramme wie Château Boeuf und Scotland Hills und differenzieren ihre Theke mit Mehrwert für Handel und Endverbraucher.Großartiger StartIm nordrhein-westfälischen St. Augustin bei REWE Dirk Pfleger wird der Meatember® besonders groß gefeiert: Fleisch-Sommeliére Stefanie Neumann hat sich neben der Herrichtung ihrer Theke und ihres Markts im Meatember®-Look außerdem Thementage zu den einzelnen Markenfleischprogrammen und ihren Herkunftsländern überlegt. Für die nächste Zeit sind noch mehr geplant. "Die ersten Wochen mit den Fokusprogrammen Walysa® und Duroc® sind schon gut von unseren Kunden aufgenommen worden", so Neumann. "Château Boeuf® haben wir sowieso kontinuierlich in der Theke. Aber das Meatember®-Material hilft auch hier sehr gut, noch mehr Aufmerksamkeit und Nachfrage zu generieren."Ingmar Fritz Rauch, Prokurist und Mitinhaber der R&S Vertriebs GmbH sowie der Albert Rauch GmbH zieht ein erstes Fazit: "Wir freuen uns über eine durchweg positive Resonanz zum Meatember®-Start. Die REWE-West hat damit ein Zeichen gesetzt und es zeigt sich: Das Interesse an Fleisch - an nachhaltig erzeugtem und hochqualitativem Fleisch - ist weiterhin groß."Über den Meatember®Die R&S Vertriebs GmbH hat den als Marke eingetragenen Meatember® im September als ganzjährige Aktionskampagne ins Leben gerufen. Diese "Zeit für gutes Fleisch" macht im deutschen Lebensmitteleinzelhandel auf den gesellschaftlichen und gesundheitlichen Nutzen von Fleisch sowie auf zukunftsfähige Fleischkonzepte wie Scotland Hills und Château Boeuf aufmerksam. Entsprechendes Werbe- und Informationsmaterial fördert den Abverkauf und beantwortet dabei drei zentrale Fragen: Warum ist Fleisch gut für den Menschen und Bestandteil einer ausgewogenen Ernährung? Was ist gutes Fleisch? Welchen gesellschaftlichen Beitrag leistet Fleisch?R&S bietet folgende Markenfleischprogramme für den Meatember® an: US-amerikanisches Rindfleisch von Bull's Choice®, französisches Jungbullenfleisch von Château Boeuf®, spanisches Duroc-Schweinefleisch von España Original®, polnisches Färsenfleisch von Gut Bressau®, italienische Frischfleischspezialitäten von Italfino®, irisches Weideochsenfleisch von Kilkonally®, französisches Jungbullenfleisch von Maxi France®, schottisches Ochsen-, Färsen- und Lammfleisch von Scotland Hills®, isländisches Lammfleisch von Vikingyr®, japanisches Rindfleisch von Wagyu®, walisisches Lammfleisch von Walysa® und Roh-, Schwarz- und Rehwild von Wilde Zeiten®.Pressekontakt:Redaktionsbüro R&S Spezialitäten:c/o Seidl PR & MarketingDaniela SeidlRüttenscheider Straße 14445131 EssenTelefon: 0201 8945889-0E-Mail: presse@seidl-agentur.comHerausgeber:R&S Vertriebs GmbHIngmar RauchIm Teelbruch 8745219 Essenwww.rs-europa.comOriginal-Content von: R&S Vertriebs GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154216/5924121