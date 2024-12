Die Aktie des Software-Unternehmens MicroStrategy verzeichnete am Donnerstag einen bemerkenswerten Anstieg von 6,36 Prozent auf 431,81 US-Dollar. Der Kurssprung steht in direktem Zusammenhang mit dem historischen Höhenflug des Bitcoins, der erstmals die 100.000-Dollar-Marke durchbrach und zwischenzeitlich bei 103.620 US-Dollar notierte. MicroStrategy, unter der Führung der Unternehmensleitung, hat bereits erhebliche Bitcoin-Bestände akkumuliert, die einen wesentlichen Teil des Unternehmenswerts ausmachen. Kürzlich kündigte das Unternehmen die Aufnahme weiterer Schulden in Höhe von 2,6 Milliarden Dollar durch Wandelanleihen an, um zusätzliche Bitcoin-Investments zu tätigen.

Positive Marktaussichten

Die optimistische Marktstimmung wird zusätzlich durch die politischen Entwicklungen in den USA gestärkt. Die Aussicht auf eine kryptofreundlichere Regulierung unter der künftigen Führung der Börsenaufsicht hat das Vertrauen der Investoren weiter gestärkt. Die Marktexperten erwarten eine Fortsetzung des positiven Trends, insbesondere da institutionelle Anleger verstärkt in den Kryptomarkt einsteigen und neue Handelsoptionen wie Bitcoin-ETFs die Investitionsmöglichkeiten erweitern.

