Die Aktie von MicroStrategy hat in den letzten Jahren nahezu alle anderen Aktien in den Schatten gestellt. Im vergangenen Jahr legte sie um beeindruckende 374 Prozent zu, und in diesem Jahr stieg sie sogar um weitere 544 Prozent. Damit verzeichnet das Jahr 2023 bisher die beste Performance in der Geschichte von MicroStrategy, während das Vorjahr das zweitbeste Jahr darstellt. Seit...

Den vollständigen Artikel lesen ...