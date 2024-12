Köln (ots) -Wegweisende Personalentscheidungen im Aufsichtsratsgremium der REWE-ZENTRALFINANZ eG (RZF), Kopfgesellschaft der REWE Group: Im Sinne einer kontinuierlichen Weiterentwicklung des Unternehmens werden die Vorstandsverträge von Daniela Büchel, Peter Maly und Hans-Jürgen Moog vorzeitig bis Ende 2028 verlängert. Zudem wird Erich Stockhausen, der dem Aufsichtsrat bereits seit 2006 angehört, nach zehn Jahren als dessen Vorsitzender sein Mandat im Sommer 2025 niederlegen. Vorgesehen ist, dass der Vorsitz dann von seinem Kollegen und engen Wegbegleiter Stefan Lenk im Juni 2025 übernommen wird. Damit gibt Erich Stockhausen ein Jahr vor dem Ende der laufenden Wahlperiode sein Mandat und die Führung des Gremiums ab. Stockhausen und Lenk haben in den letzten acht Jahren sehr eng zusammengearbeitet, so dass der eingeschlagene erfolgreiche Weg nahtlos fortgeführt werden kann.Stefan Lenk (63) eröffnete 1983 als REWE Kaufmann seinen ersten eigenen Markt. Heute führt er mit seiner Frau Claudia und den gemeinsamen drei Söhnen das Familienunternehmen mit neun Märkten, einem Gesamtumsatz von mehr als 100 Mio. EUR und mehr als 500 MA, welches 1963 von seinen Eltern auf 40qm in Bochum gegründet wurde. Lenk hat seit 2014 einen Sitz im Aufsichtsrat der REWE Dortmund, seit 2016 ist er dessen Vorsitzender. Ebenfalls seit 2016 ist er auch im Aufsichtsrat der REWE Group, seit 2018 als Vorsitzender des Audit Committee.REWE Group-Aufsichtsratsvorsitzender Erich Stockhausen dazu: "Nach zehn Jahren an der Spitze des Aufsichtsrates ist es der optimale Zeitpunkt für mich, das Mandat und den Vorsitz zu übergeben.Mit der Nominierung von Stefan Lenk weiß ich das Gremium und das Unternehmen in den besten Händen. Ich selbst habe den Wunsch, nach dieser intensiven und spannenden Zeit im Dienste der REWE Group mich in meinen letzten Berufsjahren wieder stärker meinem eigenen Unternehmen widmen zu können. Ich bin sehr stolz auf die Art und Weise, wie die REWE Group-Mannschaft, und zwar vom Vorstand bis hin zu jedem einzelnen Mitarbeitenden, das Schiff durch diese bewegten Zeiten navigiert. Die erfolgreiche Arbeit, die jeder an seinem Platz auch unter diesen Bedingungen für unser Unternehmen leistet, ist alles andere als selbstverständlich. Noch bin ich für ein paar Monate im Amt, aber ich bedanke mich schon an dieser Stelle für das mir entgegengebrachte Vertrauen, und ich bin sehr zufrieden mit der beeindruckenden Unternehmensentwicklung in den letzten Jahren."Ein großes Dankeschön schon jetzt an Erich Stockhausen für seine engagierte, mutige und zukunftsgerichtete Arbeit als Vorsitzender des Aufsichtsrats. Ich durfte ihn in den letzten acht Jahren dabei eng begleiten und bin überzeugt, dass der eingeschlagene Weg weiterhin richtig ist. Wir werden als starke Gemeinschaft mit dem bewährten Vorstandsteam und den Mitarbeitenden der REWE Group auch in Zukunft das Unternehmen erfolgreich voranbringen. In diesem Sinne möchte ich diesen Weg in engem Schulterschluss mit Arbeitnehmervertretern und Anteilseignern im Aufsichtsrat, den Kaufleuten, dem Management und den Teams mit absolutem Engagement und voller Kraft weitergehen. Ich danke bereits jetzt sehr herzlich für das mir entgegengebrachte Vertrauen." so Stefan Lenk, designierter neuer Aufsichtsratsvorsitzender ab Juni 2025.Auch REWE Group CEO Lionel Souque dankt Erich Stockhausen "sehr herzlich für die enge und immer vertrauensvolle Zusammenarbeit. Wir haben gemeinsam große Meilensteine für das Unternehmen erreicht, wie z.B. die Übernahme von Lekkerland oder die zeitkritischen Marktaustritte aus der Ukraine und Russland. Erich Stockhausen hat stets die Interessen des Unternehmens in den Vordergrund gestellt. Er steht für die langfristige Aufstellung unseres Vorstandsteams und hatte einen bedeutenden und sehr positiven Einfluss auf unsere Unternehmenskultur. Er stand immer geradlinig für die Belange der Kaufleute wie auch für die Interessen der Gruppe als Ganzes. Es war mir eine große Freude und Ehre, mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen. Er hat sich um seine REWE Group sehr verdient gemacht."Vorstandsverträge von Daniela Büchel, Peter Maly und Hans-Jürgen Moog werden vorzeitig verlängertAuch im Management setzt man bei der REWE Group auf Kontinuität. Folgerichtig traf der Aufsichtsrat die Entscheidung, dass die Vorstandsverträge von Daniela Büchel (HR, Nachhaltigkeit), Peter Maly (REWE, Logistik) und Hans-Jürgen Moog (Einkauf) vorzeitig bis zum 31.12. 2028 verlängert werden.Aufsichtsratschef Erich Stockhausen dazu: "Unser Unternehmen hat sich in den vergangenen Jahren rasant entwickelt. Zahlreiche Innovationen im Großen und im Kleinen haben unsere stationären Geschäftsmodelle positiv vorangebracht und zugleich völlig neue Formate geschaffen. Angesichts dieser sehr dynamischen erfolgreichen Entwicklung ist es nur folgerichtig, auf das bereits bewährte eingespielte Vorstandsteam zu setzen, das sein Engagement und seine Kompetenz bereits in vielen Jahren erfolgreicher Arbeit in der REWE Group unter Beweis gestellt hat. Gerade auch bei der Besetzung unserer obersten Führungspositionen sind wir unseren genossenschaftlichen Grundsätzen und Werten verbunden; wir setzen auf langfristig orientiertes Denken und Handeln, das uns nachhaltigen Erfolg über Generationen hinweg sichert."Über die REWE GroupDie genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2023 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 92 Milliarden Euro. Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2023 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 92 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren rund 390.000 Beschäftigten in 21 europäischen Ländern präsent.Zu den Vertriebslinien zählen Super- und Verbrauchermärkte der Marken REWE, REWE CENTER sowie BILLA, BILLA PLUS und ADEG, der Discounter PENNY, IKI, die Drogeriemärkte BIPA sowie die Baumärkte von toom. Hinzu kommen die Convenience-Märkte REWE To Go und die E-Commerce-Aktivitäten REWE Liefer- und Abholservice sowie ZooRoyal und Weinfreunde. Die Lekkerland Gruppe umfasst die Großhandels-Aktivitäten der Unternehmensgruppe im Bereich der Unterwegsversorgung. Zur Touristik gehören unter dem Dach der DERTOUR Group über 2.100 Reisebüros, Veranstalter sowie Hotelmarken und Online-Reiseportale.