Mauerkirchen, Österreich / Muscle Shoals, AL, USA (ots) -Für tragende Holzverbindungen ist der schießbare Holznagel LIGNOLOC® damit für die USA in sämtlichen Ausführungen laut ASTM D1761-20 Norm bestätigt.LIGNOLOC® Holznägel von BECK - zahlreiche Anwendungsbereiche für kreislaufgerechtes BauenLIGNOLOC® von BECK ist der erste magazinierte Holznagel, der für Anwendungen in der industriellen Fertigung und ökologischen Holzverarbeitung entwickelt wurde.Von ihrer Herstellung bis zum Recycling überzeugen die Holznägel mit ihren umweltfreundlichen Eigenschaften. Dank ihrer mechanischen Eigenschaften lassen sie sich ohne Vorbohren mit speziellen Druckluftnaglern oder Nagelköpfen in industriellen Multifunktions-Fertigungsbrücken effizient verarbeiten.Vorteile der LIGNOLOC® Holznägel von BECKDurch das spezielle Design der LIGNOLOC® Nagelspitze und die Wärme, die durch die Reibung beim Eintreiben des Nagels entsteht, verschmilzt das Lignin des eingeschossenen Holznagels mit dem Trägerholz zu einer stoffreinen Verbindung.LIGNOLOC® Holznägel überzeugen mit zahlreichen Vorteilen:- Effizient und zeitsparend: Pneumatischer Eintrieb - kein Vorbohren, kein Leimen- Thermische Effizienz: Wärmebrücken werden verhindert- Dauerhafte Ästhetik: Keine Holzverfärbungen oder Korrosionsspuren- Nachbearbeitung ohne Werkzeugverschleiß: LIGNOLOC® Holznägel schonen Werkzeuge und Sägeblätter bei der Nachbearbeitung von Holzelementen- Verbessertes Brandverhalten: Kein abruptes Versagen: Die Nägel verhalten sich im Brandfall wie MassivholzWeitere Informationen zu LIGNOLOC® von BECK finden Sie hier.Über BECKBECK, gegründet 1904, ist ein Familienunternehmen in vierter Generation mit Sitz in Mauerkirchen, Österreich. Als Pionier der Befestigungstechnik steht die Marke für nachhaltige Innovation und kompromisslose Qualität. Neue Maßstäbe setzt das Unternehmen mit LIGNOLOC®, den ersten schießbaren Holznägeln der Welt. Dieses System ermöglicht Holzverbindungen ohne Leim oder Metall und reduziert die CO2-Emissionen um bis zu 66 % im Vergleich zu herkömmlichen Befestigungsmethoden. 2024 feiert BECK 120 jähriges Jubiläum.BECK auf der Messe BAU 2025 in MünchenTreffen Sie BECK auf der internationalen Leitmesse BAU für Architektur, Materialien und Systeme - wir freuen uns auf Sie!Datum: 13.01.2025 - 17.01.2025Art: AusstellungenOrt: Trade Fair Center Messe MünchenAm Messeturm81829 MünchenDeutschland