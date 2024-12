Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um Bitcoin (BTC) zu kaufen?

Erst in den heutigen Morgenstunden konnte Bitcoin ein neues Allzeithoch erreichen: Die Marke von 100.000 US-Dollar wurde zum ersten Mal in der Geschichte des BTC-Tokens überschritten und zwischenzeitlich wurde ein Spitzenwert von über 103.600 US-Dollar erreicht. Damit konnte die erste Kryptowährung der Welt alleine im vergangenen Jahr ein Plus von knapp 150 Prozent erzielen und ein psychologisch wichtiges Preisniveau erreichen.

Das Interesse an der Krypto-Welt und insbesondere Bitcoin ist in den letzten Monaten gewaltig gewachsen. Doch viele potenzielle Investoren fragen sich, ob es sich überhaupt noch lohnt, jetzt Bitcoin zu kaufen. Wir erklären, ob der BTC-Kauf zum aktuellen Zeitpunkt sinnvoll ist.

Kurzfristig oder langfristig - wann lohnt sich der Kauf von Bitcoin?

Der aktuelle Bitcoin Kurs wird stark durch die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten angetrieben, denn der als Krypto-freundlich geltende Kandidat der Republikaner möchte viele Regulierungen abmildern und hat sogar im Wahlkampf mehrfach versprochen, Gary Gensler - der aktuelle Vorsitzende der US-Börsenaufsicht SEC - zu entlassen. Klar ist mittlerweile, dass für Gensler ein Nachfolger gefunden wurde: Paul Atkins wird die Rolle des SEC-Chefs übernehmen und dürfte einen gänzlich anderen Kurs als sein Vorgänger in Bezug auf Kryptowährungen wählen.

Gepaart mit der Tatsache, dass bereits im Januar 2024 die ersten Bitcoin-Spot-ETFs auf den Markt gebracht wurden und laut Daten von The Block aktuell über 570 Milliarden US-Dollar in diese ETFs geflossen sind, ist das Interesse an Bitcoin überall am Finanzmarkt groß.

Doch lohnt es sich jetzt nach dem Allzeithoch von über 100.000 US-Dollar noch immer, in den BTC-Token zu investieren? Die Antwort darauf hängt in erster Linie davon ab, wie die eigene Anlagestrategie aussieht: Kryptowährungen gelten als besonders volatil und auch Bitcoin ist hierbei keine Ausnahme, wie der Chart des vergangenen Jahres (siehe Bild oben) verrät. So können starke Kursschwankungen entstehen, die gerade kurzfristige Anleger verunsichern könnten.

Wer allerdings langfristig plant, der könnte jetzt immer noch einen günstigen Preis für Bitcoin erzielen, den viele Finanzexperten rechnen mit weiteren BTC-Kursanstiegen in den kommenden Jahren. Der Analyst Alemzadeh erklärte erst im Oktober in seinem Tweet, dass der BTC-Preis auf über 250.000 US-Dollar ansteigen wird - und zwar bis Ende 2025. Damit steht er allerdings nicht alleine dar: Tim Draper - Milliardär und Risikokapitalinvestor - nannte dieses Ziel ebenfalls und erhielt hierbei Unterstützung von der britischen Standard Chartered Bank, die ebenfalls ein Hoch von 250.000 US-Dollar im Jahr 2025 für realistisch hält.

Der erfolgreichste Presale aller Zeiten? Pepe Unchained steht kurz vor dem Coin Launch

Doch nicht nur Bitcoin konnte zuletzt große Erfolge feiern: Auch viele Presale-Projekte sind in den letzten Monaten gestartet und konnten bereits Millionen US-Dollar an Kapital sammeln. Der erfolgreichste unter diesen Presales ist Pepe Unchained (PEPU), denn mittlerweile sind über 73 Millionen US-Dollar in das Projekt investiert worden. Doch warum gibt es so ein riesiges Interesse an dem jungen PEPU-Token?

Das dürfte wohl daran liegen, dass es sich hierbei um den weltweit ersten Layer-2-Meme-Coin handelt. Damit basiert Pepe Unchained zwar auf der Ethereum-Blockchain und kann alle Features und Sicherheitsmaßnahmen nutzen, agiert jedoch bis zu 100-mal schneller als das ETH-Mainnet. Das garantiert geringe Transaktionskosten, wodurch der Meme-Token in direkter Konkurrenz zu den oftmals preiswerten Solana-Meme-Coins steht.

Außerdem sorgt die Nutzung der Layer-2-Technologie dafür, dass die allgemeinen Kosten für die Entwickler vergleichsweise gering ausfallen. Im offiziellen Whitepaper versprechen die Entwickler deshalb auch, dass die Staking-Rewards für das bereits laufende Staking-Programm langfristig auf einem hohen Niveau bleiben und letztendlich doppelt so hoch wie vergleichbare Projekte sein werden. Aktuell liegt die jährliche prozentuale Rendite (APY) bei 52 Prozent.

Pepe Unchained nähert sich mit großen Schritten dem aktuellen Coin Launch: In acht Tagen wird das Projekt den Vorverkauf beenden und kann dann über Kryptobörsen frei am Markt gehandelt werden. Wer vorher noch einmal günstig und zu einem festen Preis PEPU-Token erwerben möchte, sollte also nicht mehr allzu lange warten.

