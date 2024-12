ANA FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Vestas mit einem Kursziel von 150 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Der angekündigte Weggang des Finanzchefs zum Jahresende sei sehr kurzfristig bekannt geworden, schrieb Analyst John Kim in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Laut Aussagen des Windturbinenherstellers sei er aber freiwillig erfolgt und ändere nichts am Ausblick des Unternehmens./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2024 / 08:20 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DK0061539921