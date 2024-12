FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Scout24 auf "Buy" belassen. Zum Kauf von Neubau Kompass - einer digitalen Plattform zur Vermarktung neuer Wohngebäude in Deutschland und Österreich - habe der Internetportal-Betreiber keine finanziellen Informationen veröffentlicht, schrieb Analystin Silvia Cuneo in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Es handele sich aber wohl um eine weitere kleinere Akquisition zur Stärkung des Angebots für Immobilieninteressenten in beiden Ländern, was positiv zu sehen sei./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2024 / 08:20 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A12DM80