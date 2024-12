Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die L-Bank begibt eine Anleihe (ISIN XS2949307289/ WKN A4CJCV) mit einem Emissionsvolumen von 1,25 Milliarden US-Dollar, so die Börse Stuttgart.Bis zur Fälligkeit am 15.02.2028 werde ein Kupon in Höhe von 4,375% gezahlt. Die erste Zinszahlung erfolge am 15.02.2025. Anleger könnten ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen in diese Anleihe investieren, wobei auch die kleinste handelbare Einheit 1.000 Nominale betrage. Die Ratingagentur Fitch verleihe ein AAA Rating. (Bonds Weekly Ausgabe vom 05.12.2024) (05.12.2024/alc/n/a) ...

