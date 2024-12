NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 150 auf 151 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall erkor die Papiere der Heidelberger in ihrem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick auf 2025 zum Top-Favoriten neben den ebenfalls positiv gesehenen Konkurrenten Holcim und CRH. Bei allen dreien ist sie auch optimistisch für die Bilanzen des auslaufenden Jahres und gab ihnen im Vorfeld den Stempel "Positive Catalyst Watch" für besonders gute Kurschancen. Heidelberg Materials gehören mit einem Platz auf der "Analyst Focus List" auch insgesamt zu den Favoriten der Investmentbank./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2024 / 23:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2024 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006047004