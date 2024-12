Die Roche-Aktie verzeichnete einen positiven Handelstag an der SIX Swiss Exchange mit einem Kursanstieg von 0,5 Prozent auf 254,90 CHF. Im Tagesverlauf erreichte das Wertpapier sein Höchstniveau bei 255,70 CHF, während das Handelsvolumen sich auf 139.444 gehandelte Aktien belief. Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung im Vergleich zum 52-Wochen-Tief von 212,90 CHF, von dem sich die Aktie mittlerweile deutlich um 19,73 Prozent erholt hat. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 288,20 CHF, was weiteres Potenzial nach oben aufzeigt.

Positive Aussichten für Anleger

Für das laufende Jahr prognostizieren Analysten eine erfreuliche Entwicklung: Die erwartete Dividendenausschüttung soll auf 10,59 CHF steigen, was einer deutlichen Erhöhung gegenüber den 9,60 CHF aus dem Vorjahr entspricht. Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 273,75 CHF, während für das Geschäftsjahr 2024 ein Gewinn von 18,52 CHF je Aktie erwartet wird. Die nächsten Quartalsergebnisse werden für Ende Januar 2025 erwartet.

