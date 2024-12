United Internet: Ergebnisse des 3. Quartals durchwachsen | Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 05.12.2024

AKTIE IM FOKUS: United Internet

????Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 15,84 EUR

Marktkapitalisierung 2,74 Mrd. EUR

Umsatz 2023 6,21 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote 52,14 %

KGV 2024* 22,74 %

4 Wochen Performance - 18,93 %

Bewertung Leicht unterbewertet

Div. Rendite 2024* 3,19 %

Branche Telekommunikation

* Prognose

Parkettgeflüster:

Der Konzern hat im 3. Quartal 2024 ein EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von 978 Mio. EUR ausgewiesen. United Internet verdiente damit weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Kostentreiber waren vor allem die stark gestiegenen Kosten für den Ausbau des Mobilfunknetzes. Diese Kosten fielen mit 167 Mio. EUR fast doppelt so hoch aus, wie im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten aber, sowohl beim Erlös als auch beim Ertrag, mehr erwartet. Insgesamt ist das dritte Quartal bei United Internet aus Analystensicht durchwachsen gelaufen.

In den ersten neun Monaten konnte der Konzern die Zahl der Kundenverträge um 420.000 auf 28,87 Mio. Verträge erhöhen. Der Umsatz belief sich in den ersten neun Monaten 2024 auf 4.660,7 Mio. EUR, was einer Steigerung von 2,0 Prozent entspricht. Den moderaten Umsatzanstieg hatten vor allem die geringeren Hardware-Umsätze (insbesondere Smartphones) zu verantworten. Das Ergebnis in den ersten neun Monaten wurde mit 978,4 Mio. EUR angegeben, im Vorjahreszeitraum wurden noch 992,7 Mio. EUR erwirtschaftet.

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet United Internet einen Umsatz von 6,35 Mrd. EUR was geringfügiger unter der bisherigen Prognose von 6,40 Mrd. EUR liegt. Das EBITDA wurde mit 1,38 Mrd. EUR bestätigt.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Das Papier formatierte das Jahreshoch Ende Januar bei 25,06 EUR. Von hier aus ging es übergeordnet bis Mitte April abwärts. Es stellten sich bis dahin zwar immer wieder kleinere Erholungen ein, diese hatten aber keinen ausgeprägten Charakter. Erst Mitte April nahm das Kaufinteresse wieder zu. Die Aktie schaffte es sich wieder über die 24 EUR-Marke zu schieben, erreichte das Jahreshoch aber nicht. Nachdem ein erneutes Anlaufen des Jahreshoch nicht gelungen ist, drehten die Notierungen Mitte April. Die folgende Schwäche hatte einen ausgeprägten Charakter und war lang anhalten. Erst Anfang August gelang es dem Papier sich zu stabilisieren und wieder zu erholen. Das Wertpapier lief im Zuge dieser moderaten Erholung über die 18 EUR-Marke. Zwar gelang Ende Oktober der Move über die 19 EUR, diese Bewegung wurde wieder abverkauft. Es ging zunächst zurück in die Box und von hier aus mit einem GAP down an und unter die 15 EUR-Marke. Die letzten Handelswochen konsolidiert die Aktie den Rücksetzer.

Im Tageschart ist erkennbar, das sich die Aktie Anfang August wieder über die 20-Tage-Linie (aktuell bei 16,15 EUR) bis an die 50-Tage-Linie (aktuell bei 17,89 EUR) schieben konnte. Im Dunstkreis dieser beiden Linien ging es dann über einige Wochen seitwärts weiter. Im Rahmen des dynamischen Rücksetzers Mitte November ging es wieder stramm abwärts unter die 20-Tage-Linie, unter der sich das Wertpapier mittlerweile etabliert hat.

Das Tageschart ist bärisch zu interpretieren. Der Aktie gelingt es seit Monaten nicht sich belastbar zu befreien. Es ging zwar über die 20-Tage-Linie - 50-Tage-Linie, das Papier hat sich von diesen beiden Durchschnittslinien nicht in Richtung der 200-Tage-Linie (aktuell bei 20,05 EUR) befreien können. Mitte November kam dann der Punch in Richtung der 15 EUR-Marke. Solange die Aktie per Tagesschluss unter der 20-Tage-Linie notiert, solange könnten sich die Abgaben in Richtung der 12,50/30 EUR bzw. der 11,10/10,90 EUR fortsetzen...

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 74 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.