Auf die Aktien von der Allianz und BASF kommen jetzt spannende Tage zu. Was jetzt so wichtig wird und wie Anleger reagieren sollten. Während die Allianz-Aktie weiter und weiter steigt, bekam die BASF-Aktie zuletzt Probleme. Nun kommen aber spannende Tage auf beide deutschen DAX-Werte zu. Denn es wird ernst: Allianz: Aktie steht vor neuem Hoch Bei der Allianz sollten Anleger sich den 10. Dezember rot im Kalender anstreichen. Denn an diesem Tag findet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...