Der US-Automobilkonzern General Motors und der Schnellladeanbieter EVgo haben einen wichtigen Meilenstein ihrer Partnerschaft erreicht: Sie haben mittlerweile mehr als 2.000 öffentliche Schnellladestationen in Betrieb genommen. Die gemeinsamen Schnellladestationen verteilen sich auf 390 Standorten in 45 Großstädten in 32 US-Bundesstaaten. Die Standorte befinden sich unter anderem bei Lebensmittelgeschäften und Einzelhandelszentren sowie in Stadtzentren ...

