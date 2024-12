Der E-Roadster MG Cyberster kommt in diesem Monat zu den Vertriebspartnern in Deutschland. Die Preise starten bei 64.990 Euro für die Single-Motor-Variante und bei 69.990 Euro für die Dual-Motor-Version namens XPower. Vorgestellt wurde das Serienmodell des Elektro-Roadsters im vergangenen Jahr auf der Automesse in Shanghai - damals wurde noch der Sommer 2024 als Marktstart für Europa und Großbritannien angepeilt. Einen Zollstreit später kommt der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...