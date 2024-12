Der Goldpreis konsolidiert aktuell und der Markt sucht nach neuen Impulsen. Auch Silber kann sich aktuell noch nicht nach oben absetzen. Bei den Minen gibt es aber einiges an Akitvität. So hat beispielsweise Northern Star Resources angekündigt, De Grey Mining in Australien übernehmen zu wollen. "Man baut da so etwas wie die Agnico Eagle Australiens zusammen", sagt Markus Bußler.Der Kampf um wichtige Rohstoffe geht auf weltpolitischer Bühne weiter. China hat die Ausfuhr bestimmter Rohstoffe neu reglementiert. ...

