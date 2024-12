- Neue Zusammenarbeit verbessert die IT-Infrastruktur des NFI mit fortschrittlichem LIMS, um Arbeitsabläufe zu optimieren, die Datenintegrität zu verbessern und forensische Abläufe zu optimieren -

LabVantage Solutions, Inc., der führende Anbieter von Laborinformatiklösungen und -dienstleistungen, einschließlich speziell entwickelter LIMS-Plattformen, die eine schnelle Bereitstellung zu reduzierten Kosten ermöglichen, und Das Netherlands Forensic Institute (NFI) gaben heute gemeinsam eine Partnerschaft zur Digitalisierung forensischer Laborabläufe im Rahmen der IT-Erneuerungsinitiative des NFI bekannt. Ein wichtiger Aspekt dieser Zusammenarbeit ist die Implementierung des Laborinformations- und Managementsystems (LIMS) von LabVantage Solutions, das darauf ausgelegt ist, die forensischen Abläufe des NFI zu optimieren, indem fragmentierte Prozesse ersetzt und fortschrittliche Funktionen integriert werden.

Die IT-Erneuerungsinitiative des NFI zielt darauf ab, die Infrastruktur des Instituts zu modernisieren, indem veraltete manuelle Systeme durch optimierte, automatisierte Arbeitsabläufe ersetzt werden. Derzeit umfassen die Arbeitsabläufe mehrere manuelle Registrierungen in verschiedenen Systemen, was zu zeitaufwändigen Aufgaben und potenziellen Inkonsistenzen führen kann. Durch die Integration von LabVantage LIMS werden die Dateneingabe vereinheitlicht und die Rückverfolgbarkeit verbessert, sodass die Daten effizient erfasst und genutzt werden können. Außerdem werden die Übersichtlichkeit und die betriebliche Effizienz bei forensischen Untersuchungen insgesamt verbessert, wodurch alle Beteiligten wertvolle Zeit sparen.

Peter Blom, Chief Information Officer von NFI, zeigte sich begeistert von dem Projekt: "Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg, unsere forensischen Dienstleistungen zu verbessern und zu erneuern. Durch die Integration eines hochentwickelten LIMS setzen wir neue Maßstäbe in der forensischen Wissenschaft."

"Wir sind stolz darauf, mit NFI bei ihrer Mission zur Verbesserung forensischer Abläufe zusammenzuarbeiten", sagte Michel Gerlicher, Präsident von LabVantage International. "Diese Zusammenarbeit wird eine neue Ära der Effizienz und Zuverlässigkeit in ihren Laborabläufen einläuten."

Das Projekt umfasst Beiträge von Protinus, das als IT-Broker fungierte, und Capgemini, das die souveräne Cloud-Infrastruktur für das Hosting des LIMS entwickelt. Das neue System wird sich nahtlos in die Abläufe von NFI integrieren lassen, die Einhaltung strenger Sicherheitsstandards gewährleisten und gleichzeitig den Forensikern ein schnelleres und sichereres Arbeiten ermöglichen. Durch die Nutzung einer sicheren, souveränen Cloud-Infrastruktur wird die Partnerschaft die höchsten Standards in Bezug auf Datenschutz und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften erfüllen, einschließlich der BIO- (Baseline Information Security for Government) und BBN-Anforderungen (Baseline Information Security for Enterprises).

Alan Marcus, Chief Growth Officer bei LabVantage Solutions, betonte die weitreichenden Auswirkungen dieser Allianz: "Wir freuen uns, die konkreten Auswirkungen unserer Investitionen in branchenspezifische Lösungen für unsere Kunden zu sehen. Da Software-as-a-Service (SaaS) zum De-facto-Lieferstandard wird, erwarten wir, dass vertikale Lösungen immer wirkungsvoller werden und es Kunden ermöglichen, von den neuesten Innovationen zu profitieren, ohne durch frühere Anpassungen, die durch branchenunabhängige Software erforderlich waren, eingeschränkt zu werden. Die Bestätigung von NFI, dass unsere forensischen Lösungen für den Zweck geeignet sind, ist ermutigend, und wir fühlen uns geehrt, zur Faktenermittlung der weltweit führenden forensischen Labore von NFI beizutragen."

LabVantage Solutions wird in Zusammenarbeit mit Protinus und Capgemini sicherstellen, dass das neue System sicher ist und alle erforderlichen Standards vollständig erfüllt. Durch die Implementierung von LabVantage LIMS wird NFI Prozesse optimieren, die Datengenauigkeit verbessern und das Datenmanagement verbessern und so sein Engagement für Innovation und Zuverlässigkeit stärken. Diese Partnerschaft stärkt die Rolle von NFI als führender Anbieter zuverlässiger forensischer Dienstleistungen für Organisationen auf der ganzen Welt und festigt gleichzeitig die Bedeutung von LabVantage Solutions in der Branche für Softwarelösungen für Unternehmenslabore.

Über LabVantage Solutions

Als anerkannter Marktführer für Softwarelösungen für Unternehmenslabore hat sich LabVantage Solutions der Verbesserung der Kundenergebnisse durch die Umwandlung von Daten in Wissen verschrieben. Die hochgradig konfigurierbare, 100 browserbasierte Plattform besteht aus LIMS, ELN, LES, SDMS und fortschrittlichen Analysefunktionen und unterstützt die nahtlose Bereitstellung in jeder Umgebung. Mit über 1.500 Kunden aus den Bereichen Biowissenschaften, Pharmazie, Biobanking, Lebensmittel und Getränke, Forensik und mehr fördert LabVantage Solutions Innovationen, trägt zur Verbesserung der Produktqualität bei und gewährleistet die Einhaltung von Branchenvorschriften. LabVantage Solutions hat seinen Hauptsitz in Somerset, New Jersey, und Niederlassungen auf der ganzen Welt. Das Unternehmen treibt seit über 40 Jahren die digitale Transformation im Laborbereich voran. Weitere Informationen finden Sie unter labvantage.com.

Über das Netherlands Forensic Institute (NFI):

Das Netherlands Forensic Institute hat es sich zur Aufgabe gemacht, hochwertige forensische Dienstleistungen zur Unterstützung von Gerechtigkeit, Frieden und Sicherheit anzubieten. Das NFI hat diese Position durch die ständige Verbesserung seiner Produkte und Dienstleistungen erreicht. Wissenschaft und Innovation werden am NFI stark von Erfahrungen aus der forensischen Praxis angetrieben. Durch diesen innovativen Ansatz und das Engagement für Exzellenz bedient das NFI sowohl nationale als auch internationale Kunden und bietet eine breite Palette forensischer Produkte und Dienstleistungen an. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.forensischinstituut.nl/.

